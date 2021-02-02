В офисе задержанного адвоката в течение двух лет якобы проходили встречи "главарей преступных группировок острова".

Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали на острове Сицилия 22 человека, подозреваемых в связях с местным мафиозным кланом "Коза Ностра".

Об этом 2 февраля сообщает агентство ASNA.

По информации источника, среди задержанных - двое местных полицейских и адвокат, все они подозреваются в пособничестве мафии.

По данным газеты Corriere della Sera, в офисе задержанного адвоката в течение двух лет якобы проходили встречи "главарей преступных группировок острова".

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Босса "Коза Ностры" Маттео Мессину Денаро в 2020 году заочно приговорили к пожизненному заключению. В 1993 году он исчез, но продолжает управлять преступной организацией, несмотря на статус беглеца.

Напомним, среди наиболее известных преступно-мафиозных группировок в Италии - сицилийская "Коза Ностра", калабрийская "Ндрангета" и неаполитанская "Каморра".

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Автор: УНИАН