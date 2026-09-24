Украинка переехала из Болгарии в Грузию: что ее удивило больше всего

Украинка, прожившая три года в Варне, а затем переехавшая в Батуми, рассказала о ценах и объяснила, где ей жить комфортнее.

Украинка Анна Добровольская после трех лет жизни в Болгарии переехала в Грузию. Она рассказала о своем опыте жизни в Варне и Батуми и сравнила цены, жилье, продукты и быт в двух странах. О своем опыте женщина рассказала в TikTok.

Раньше Анна жила в Варне, а сейчас вместе с мужем проживает в Батуми. По ее словам, эти города дают совершенно разный опыт.

"Могу сказать, что это два совершенно разных жизненных опыта. Варна для меня ассоциировалась с морем, спокойствием и более понятным, налаженным ритмом жизни. А Батуми – это энергия города, небоскребы, сумасшедший трафик и совсем другой характер. И еще, честно говоря, Грузия для меня сейчас ощутимо дешевле, чем Болгария", – рассказала украинка.

Видео дня

Сколько стоит жилье

Одним из главных отличий Анна назвала стоимость аренды и коммунальных услуг.

По ее словам, в Батуми квартиру формата 1+1 можно арендовать от $400 (около 18 тысяч гривен), причем без залога и услуг риэлтора.

В Варне аренда аналогичного жилья начинается от €500 (около 25,5 тысяч гривен). При этом арендаторам чаще приходится вносить два залога, а комиссия риэлтора иногда составляет 100%.

Коммунальные услуги в Грузии, по словам украинки, обходятся примерно в $50–70 (2–3 тысячи гривен), тогда как в Болгарии – €150–200 (5–10 тысяч гривен).

Отличается и стоимость такси: в Батуми поездка стоит от $2–4, а в Варне – от €4 до €10.

Цены на продукты и рестораны

Анна также сравнила продуктовые магазины и рынки. По ее словам, в Грузии можно выгодно покупать овощи, фрукты и мясо, а на рынках – свежую рыбу.

Она отметила, что в обычных магазинах Грузии можно найти даже украинские товары.

"В украинском магазине цены такие же, как в Украине, чего не скажешь о магазинах "Березка". На рынках, вообще, смешные цены, и здесь лучше всего покупать свежую рыбу, овощи, фрукты и мясо", – рассказала Добровольская.

По ее наблюдениям, порции в грузинских заведениях большие, а цены там примерно вдвое ниже, чем в Болгарии.

Что изменилось в быту

Жизнь в Батуми украинка назвала более комфортной для себя. Отдельно она отметила график работы магазинов и заведений.

"Мне очень нравится, что здесь повседневная жизнь гораздо оживленнее. Многие заведения открыты ежедневно, работают до позднего вечера, а некоторые вообще круглосуточно. После Европы, где вечером все закрывается в 7–8 часов, это очень ощущается", – отметила она.

Таким образом, по собственному опыту Анны Добровольской, Батуми оказался дешевле Варны по аренде жилья, коммунальным услугам, такси и питанию, а также более активным в повседневной жизни.

Другие новости туризма

Как сообщал УНИАН, жизнь в городах с каждым годом, кажется, становится все дороже. Американский блогер Нико Мурильо, проживающий в Калифорнии, одном из самых дорогих штатов США, решил съехать из съемной квартиры и поселился в своей Tesla Model X. Такой образ жизни позволил ему существенно сократить расходы, хотя в то же время создал ряд бытовых ограничений.

Для душа и туалета Мурильо использует абонементы в круглосуточные спортивные залы. Ночует он в самых разных местах – от тихих жилых районов до парковок возле спортзалов, стоянок для грузовиков и зон отдыха.

Вас также могут заинтересовать новости: