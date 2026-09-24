Сбиты 'Цирконы' и 'Искандеры': Воздушные силы раскрыли подробности ночной атаки россиян

Попадания зафиксированы в 13 локациях, а также падение обломков в 10 локациях.

В ночь на 24 сентября средствами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены 227 воздушных целей, среди которых 4 противокорабельные ракеты "Циркон", 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23".

Об этом сообщили Воздушные силы Украины. Отмечается, что в этот список также вошли один "Бандероль"/"Дань-Т" и 219 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербер" и дроны других типов.

Отмечается, что основными направлениями ударов были Одесская и Киевская области.

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"Противник нанес удары противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской и Орловской областей РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23" из Курской и Брянской областей (РФ), 282 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербера", баражирующими боеприпасами "Бандероль" (Дань-Т), дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированный Донецк, Гвардейское, Чауда – временно оккупированный Крым и акватории Азовского моря.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 13 локациям, а также падение сбитых (обломков) по 10 локациям.

Сообщается, что атака продолжается, в воздушном пространстве находятся десятки вражеских БПЛА.

Зеленский об атаке на Украину

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Нью-Йорке заявил, что в ночь на 24 сентября россияне совершили баллистическую атаку в три волны. В Киеве удалось сбить 60% баллистических ракет:

"Сегодня в Киеве 60 % баллистических ракет было сбито... Хотелось бы, чтобы сбили больше... Но сбили 60 % – не 10 % и не ноль. В этом году были моменты, когда сбито было ноль. И не потому, что у кого-то не хватает опыта, а потому, что у кого-то не хватает ракет".

Атака на Украину 24 сентября: что известно

Как сообщал УНИАН, российская оккупационная армия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами, в результате чего зафиксированы попадания в нескольких районах.

Ночью столичные власти сообщали о возгораниях в нескольких районах. Тогда же было шестеро пострадавших, двое человек погибли.

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