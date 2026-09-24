'Не хочешь, но должен': Зеленский признал, что делает много ошибок

Президент заявил, что в условиях полномасштабной войны ему ежедневно приходится принимать сотни сложных решений, часть из которых он считает ошибочными.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что за годы полномасштабной войны допускал много ошибок. По его словам, это связано с огромным количеством сложных решений и договоренностей, которые приходится принимать ежедневно. Об этом Зеленский рассказал в интервью The Wall Street Journal.

В конце беседы главный редактор WSJ Эмма Такер спросила президента, как он справляется со стрессом после многих лет войны.

"Не знаю. Я не уверен, что действительно справляюсь с ним", – ответил Зеленский.

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Он отметил, что старается выполнять свою работу так, чтобы после окончания войны и президентства иметь возможность остаться жить в Украине и спокойно ходить по улицам своей страны.

"Во время войны ты совершаешь очень много ошибок"

Зеленский прямо признал, что за время полномасштабной войны принимал ошибочные решения. В то же время конкретных примеров он не привел.

"Конечно, я совершаю ошибки. Во время войны ты совершаешь очень много ошибок. Почему? Потому что тебе приходится… Как там говорит президент Трамп? Make a deal? Тебе приходится заключать сотни сделок каждый день", – сказал глава государства.

По его словам, такие решения часто бывают сложными и очень деликатными.

"Иногда ты знаешь, что даже не хочешь этого делать, но вынужден", – добавил Зеленский.

Президент также пояснил, что его работа, в конечном счете, сводится к отношению к стране и людям.

"Все вращается вокруг людей. Люди дают тебе энергию жить. А есть люди, которых ты ненавидишь, – и они забирают всю твою энергию", – сказал Зеленский.

Другие заявления Зеленского

Как сообщал УНИАН, во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский заявил, что Россия втянула в войну против Украины граждан 47 стран.

По его словам, в войне России против Украины на российской стороне участвуют, в частности, граждане таких стран, как Гана, Непал, Таджикистан, Индия, Йемен, Кения, Зимбабве, Куба, Беларусь, Судан, Южная Африка.

Также Зеленский напомнил, что кремлевский диктатор Владимир Путин недавно в очередной раз пообещал представителям американского президента Дональда Трампа, что он захватит Донецкую область. Он добавил, что после этого Путин еще раз даст понять всему миру, что не планирует останавливаться только на захваченном украинском Донбассе.

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