Снижение мобилизационного возраста в Украине: демограф рассказала о возможных последствиях

Либанова привела пример, что во время Второй мировой войны самый высокий уровень смертности на фронте был как раз среди тех, кому было 18–20 лет.

Проводить мобилизацию женщин и снижать мобилизационный возраст для юношей нецелесообразно, поскольку с этим связано много проблем.

Об этом в интервью"Телеграфу" заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Элла Либанова. Она отметила, что после того, как в августе 2025 года правительство разрешило выезд за границу юношам в возрасте 18–22 лет, из Украины могли уехать 100 тыс. молодых людей. Хотя, как подчеркнула демограф, точное количество никто не знает.

"100 тысяч выехали с тех пор, как разрешили этот выезд. Вряд ли больше. Но ничего критического не произошло", – сказала Либанова.

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По её словам, с одной стороны, такое разрешение можно считать ошибкой, но с другой – это справедливо, потому что многие юноши уехали в 2022 году, которым сейчас было бы уже 18 или 23 года.

Либанова подчеркнула, что категорически против снижения мобилизационного возраста:

"Я категорически против того, чтобы снижать этот порог. Хотя в возрасте 18–24 лет у нас около миллиона юношей".

Она согласилась, что речь идет о резерве около миллиона юношей, но из них обучаются примерно 4%, а также "среди них сразу появится много тех, кто ухаживает за больными родственниками", поскольку это дает право на отсрочку, поэтому из миллиона мало что останется.

В связи с этим Либанова привела пример, что во время Второй мировой войны самый высокий уровень смертности на фронте был как раз среди тех, кому было 18–20 лет.

"И к чему мы придем после войны? Кто будет рожать детей? Дедушки по 60 лет? То есть если мы заберем молодежь на фронт, то просто подорвем свое будущее. Уровень смертности будет значительно выше, чем среди пожилых людей. Даже если они будут воевать с помощью дронов".

Либанова подчеркнула, что также не поддерживает возможность мобилизации женщин.

"Такая же ерунда. Я общалась с женщинами, которые служат в армии. Они за мобилизацию женщин. Но на самом деле, когда начинаешь их подробнее расспрашивать, оказывается, что они не столько за мобилизацию, сколько за то, чтобы упростили условия для тех, кто хочет служить в армии. А это разные вещи".

Либанова также отметила, что нужно осознавать: у многих женщин есть дети, которых не с кем оставить. Демограф подчеркнула, что приводить здесь пример Израиля нецелесообразно:

"В Израиле на протяжении всего времени его существования женщины служили в армии. Это не то, что появилось неожиданно. А здесь что будет? Вы себе можете представить, как отреагирует общество на подобные решения?".

Она ответила, что общество отреагирует на это жестко.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выступил с заявлением, что в Украине не планируют призывать женщин на военную службу. Никаких подобных законопроектов, официальных инициатив или внутренних обсуждений пока нет.

В комитете подчеркнули, что женщины вступают в Силы обороны исключительно на добровольной основе.

Отдельно там прокомментировали публичные высказывания некоторых спикеров о возможной мобилизации женщин и заверили, что они не отражают ни реальной законодательной работы, ни официальной позиции ведомства.

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