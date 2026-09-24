Решения о лицензиях на ракеты до Patriot для Украины еще нет, - Госдеп

По словам представителя Госдепартамента Яна Бейтсона, этот вопрос пока обсуждается.

Соединенные Штаты еще не приняли окончательного решения относительно производства ракет для ЗРК Patriot на территории Украины. Об этом сообщили изданию DW в Госдепартаменте США.

По словам представителя Госдепартамента Яна Бейтсона, этот вопрос еще обсуждается, несмотря на уже второе заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Киеву такую лицензию.

"Трамп не сказал, что это будет. Но он много говорил об украинской армии, у них была хорошая встреча между президентом Зеленским и Трампом. Трамп говорил о хорошем впечатлении - которое, как мы знаем, не всегда было. То, что он говорит об успехах украинской армии, это, конечно, хороший знак. Но как именно будет дальше, пока неясно, именно потому, что дипломатические переговоры продолжаются прямо сейчас", - сказал Бейтсон в ответ на вопрос о лицензии и военной помощи Украине.

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Он призвал не рассматривать отсутствие на данный момент подробностей этих переговоров как "плохой знак". Анализируя позицию главы Белого дома, представитель Госдепартамента отметил, что тот - "человек действия" и ожидает от сторон военного конфликта именно таких шагов.

Лицензии на ракеты для Patriot

Ранее аналитики Defense Express писали, что Украина ведет переговоры с американской компанией Raytheon о развертывании лицензионного производства ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot в Украине.

По их словам, это уточнение относительно компании окончательно проясняет, какие именно ракеты будут производиться в Украине. Raytheon разрабатывает и производит зенитные ракеты PAC-2 GEM-T. Она не производит более современные ракеты серии PAC-3 - это прерогатива компании Lockheed Martin.

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