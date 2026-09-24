'Дают две, три, пять только лидеры': Зеленский рассказал, как Украина ищет ракеты

Зеленский добавил, что единственные, кто мог бы оказать масштабную помощь с ракетами - это США.

Украина собирает сотню ракет по одной-две штуки напрямую от лидеров других стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Нью-Йорке.

Он отметил, что решение о предоставлении Украине ракет принимает только президент той или иной страны, и никто другой.

"По две. По одной... Никто не говорит о сотнях или тысячах. Собираются сотни по одной-две ракеты. Очень сложная работа. И дают эти две, три, пять ракет лидеры, и никто другой. Если ты просишь команду поработать с другой командой, результатов не будет. Потому что такой продукт, такой дефицит, такая дорогостоящая вещь", – пояснил он.

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Зеленский добавил, что единственная страна, которая могла бы осуществить более масштабные поставки, – это США.

"В массовом масштабе помочь могли бы только США. Я прошу президента Трампа пойти на встречу, несмотря на то, что это большой дефицит и несмотря на то, что у всех полупустые склады из-за войны на Ближнем Востоке. Но мы работаем со всеми", – добавил президент.

Дефицит ракет в Украине

Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для ПВО и ракет для истребителей F-16. Проблема особенно остро стоит в отношении боеприпасов для систем Patriot, которые являются одним из ключевых средств защиты от российских баллистических ракет.

Отдельно сообщалось о дефиците ракет AIM-120 и AIM-9 для украинских F-16. Из-за ограниченных запасов пилоты вынуждены экономить ракеты, а в отдельных случаях использовать бортовые пушки для перехвата воздушных целей.

По оценке эксперта, дефицит касается не только ракет для борьбы с баллистическими целями, но и средств поражения обычных воздушных целей. Среди причин называют интенсивное использование запасов и недостаточные темпы производства ракет на Западе.

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