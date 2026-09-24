Россия массированно атаковала Киев баллистикой: есть жертва и раненые

В Днепровском районе, где обломки упали во двор частного дома, произошло частичное разрушение здания.

Российская оккупационная армия в очередной раз подвергла Киев массированному ракетному обстрелу: зафиксированы попадания в нескольких районах. Военно-воздушные силы сообщали о запусках гиперзвуковых и баллистических ракет из Курской, Брянской и Воронежской областей.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков во дворы 16-этажного и частного жилых домов, а также на административное здание, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Один погибший и двое пострадавших в столице. Обоих раненых медики госпитализировали", - добавил он.

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Позже стало известно, что в результате обстрела погиб 65-летний мужчина.

В Днепровском районе, где обломки упали во двор частного дома, произошло частичное разрушение здания: под завалами могут находиться люди. В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения, в результате чего произошло возгорание автомобилей.

В Соломенском и Подольском районах обломки упали на территории нежилой застройки, а также поступили вызовы медиков в несколько районов.

В КГВА добавили, что в Святошинском районе повреждено складское здание.

"В Днепровском районе повреждено 8-этажное нежилое здание. В других местах повреждены 16-этажный жилой дом и два частных жилых дома. В Подольском районе произошло возгорание автомобилей на парковке", - сообщили там.

Удары РФ по Киеву

С самого утра 23 сентября россияне атаковали Киев дронами, в результате чего были зафиксированы попадания в нескольких районах: более 40 человек ранены, двое погибли. При этом возле Центрального железнодорожного вокзала на данный момент прогремело не менее 5 взрывов.

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