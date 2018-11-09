Остров Крит: побег за теплом в любое время года

Пока Украина плавно погружается в холода, у многих все чаще возникают мысли, где их можно пересидеть – хоть неделю-две, хоть пару месяцев. В большинстве своем, люди, разумеется, в первую очередь думают об экзотике в 10 тысячах километрах от родного дома. Ну, а как быть тем, кто не хочет или не может забираться так далеко от Европы? Пожалуй, идеальным местом для них станет остров Крит.

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Климат на Крите можно назвать идеальным. Температура здесь даже зимой обычно не опускается ниже +10 градусов Цельсия, тогда как минусовые температуры вообще нонсенс. Остров занимает две климатические зоны – средиземноморскую (основная часть) и североафриканскую (южное побережье). В летние месяцы средняя температура на Крите колеблется от +20 до +30 градусов, тогда как средняя температура зимой порой достигает +16 градусов. Как правило, лето на острове сухое и жаркое, а зима – умеренно дождливая и мягкая. В равнинной части Крита снег практически не выпадает, но довольно часто снежный покров можно увидеть в горах.

Оптимальным временем для посещения Крита считается середина осени или середина весны, когда здесь еще довольно тепло, но уже не так много туристов. Тем не менее, на Крите можно отлично провести и зимние месяцы. Разумеется, в этот период здесь «мертвый» туристический сезон, а потому гостям доступно значительно меньше вариантов для размещения и развлечений. Но это уже зависит от цели вашего визита.

Греческий Крит можно описать определением «самый» во многих смыслах. Это и самый большой остров Греции, и самый «денежный» регион страны, и самый развитый в плане туризма. Ежегодно Крит посещают около 10 миллионов туристов, и 25% туристического дохода Греция получает именно благодаря этому острову. В летний период поток отдыхающих здесь настолько большой, что три местных аэропорта (Ираклион, Ханья и Сития) принимают даже больше авиарейсов, чем главный аэропорт страны в Афинах. Фактически, остров живет туризмом.

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В то же время, это один из самых богатых регионов Греции, главным образом, благодаря производству оливок и оливкового масла (местная плантация насчитывает около 40 тысяч оливковых деревьев), а также выращиванию фруктов. Таким образом, бонусом туристы получают еще и вкусное-полезное средиземноморское питание.

Учитывая все преимущества Крита, туристические расходы здесь выше, чем в других частях Греции, в том числе за счет жилья. Тем не менее, именно Крит является самым популярным местом как среди туристов, так и среди иностранцев, желающих обзавестись собственным жильем в Греции. Средний турист тратит на Крите около 680 евро за одну поездку (если говорить о визитах около 7-10 дней), тогда как в среднем по стране этот показатель составляет около 450 евро. Такой разброс в расходах получается не только за счет стоимости жилья, но и благодаря тому, что, помимо типичного пляжного отдыха, на Крите создано огромное количество возможностей для развлечений. Не зря же влиятельный ресурс для путешественников TripAdvisor определил Крит на 5-е место в рейтинге лучших туристических направлений на 2018 год.

Как добраться на Крит

Расстояние от Киева до Крита составляет лишь около 2200 километров. Увы, прямых рейсов из Киева сюда пока что нет, потому, вероятнее всего, придется делать пересадку в аэропорту Афин. Однако, при удачном стечении обстоятельств, преодолеть это расстояние можно меньше, чем за 6 часов. Оптимальные по времени в пути и стоимости билеты в один конец даже на ближайшие месяцы обойдутся в сумму около 5 тысяч гривен.

Но если очень сильно постараться, можно найти цены дешевле, подобрав выгодные билеты на лоукостеры, летающие из Киева в Европу (особо удачливые «охотники» за дешевыми билетами могут уложиться в 15-20 евро), а дальше воспользоваться выгодными предложениями многочисленных бюджетных местных авиаперевозчиков. К примеру, один из сервисов по подбору авиабилетов составил маршрут до кипрского аэропорта Ханья через норвежский Копенгаген (из Киева - Wizz Air, из Копенгагена - Norwegian Air International), который может обойтись в сумму около 3 тысяч гривен в один конец. Разумеется, придется сделать приличный «крюк», а также – длительную пересадку. Тем не менее, это «неудобство» можно потратить с пользой, добавив пару лишних дней перед теплым Критом на приключения в холодном Копенгагене.

Как перемещаться по острову Крит

Хоть Крит и считается довольно большим островом, здешние расстояния можно преодолевать довольно быстро и комфортно. Маршрут от крайней южной точки до крайней восточной (чуть больше 300 км) можно проехать на машине за 4-5 часов, а максимальная ширина острова с севера на юг составляет и того меньше - около 70 км.

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При этом на Крите хорошо налажена транспортная инфраструктура, а потому здесь легко охватить несколько интересных мест за один день, если вы ограничены во времени, но хотите увидеть все. Главная автотрасса Крита проходит через весь остров вдоль северного побережья и соединяет все основные города от Кисамоса на западе до Ваи на востоке, а к населенным пунктам в глубине острова от нее отходят местные дороги. Вдоль южного побережья Крита проехать можно практически везде, кроме небольшого участка в районе национального парка Самария.

Если есть водительские права международного образца, на Крите лучше взять машину напрокат. В интернете есть немало компаний, предлагающих услуги по аренде авто. Важный совет: в топовые периоды машину лучше бронировать заранее.

Для тех же, кто намерен пользоваться на Крите общественным транспортом, доступно довольно неплохое автобусное сообщение, охватывающие большинство населенных пунктов и аэропорты. Всю необходимую информацию также легко найти в Интернете.

Что посмотреть и чем заняться на Крите

Как уже говорилось выше, у других туристических регионов Греции Крит выигрывает, в первую очередь, за счет возможностей для развлечений. Греческий образ жизни в принципе привлекает туристов. Люди здесь привыкли наслаждаться жизнью, предпочитая проводить много времени на природе, в ресторанах, клубах и просто на улице. То есть, греки активно «выходят в люди», а потому свободное место в ресторанах порой не так-то просто найти.

Еще одна особенность отдыха в Греции – бары, магазинчики и даже сувенирные лавки здесь работают допоздна. Именно к вечеру местные улочки заполняются как туристами, так и местными, особенно в жаркие месяцы, когда днем люди предпочитают отлеживаться на пляже или отсиживаться в помещении с кондиционером. Потому это очень удобно, если днем вы не успеваете закупиться необходимыми продуктами или сувенирами. К слову, многие туристы активно покупают в качестве сувениров именно греческие продукты – оливковое масло, оливки, приправы, вина, сухофрукты и многое другое.

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Есть на Крите немало исторических, культурных и природных мест, которые обязательно стоит посетить. Одним из самых популярных среди туристов считается Кносский дворец. Древний город Кносс расположен около современного Ираклиона, в 4 км от моря, и во времена минойской цивилизации (1900-1450 годах до н. э.) он был одним из ее культурных и политических центров. В Кносском дворце впервые в истории человечества были применены такие инженерные и архитектурные идеи, как многоэтажные здания, естественное и искусственное освещение, водопровод и канализация, вентиляция, отопление, а также мощеные дороги. До наших дней он «дожил» лишь в виде руин, хотя отдельные элементы сохранились сравнительно неплохо – колоны, фрески, отдельные инженерные конструкции. К слову, в греческой мифологии Кносс связывается с именем критского царя Миноса. По легенде, именно в этом районе находился лабиринт Дедала, где был заключен Минотавр (вполне возможно, что под лабиринтом подразумевался сам Кносский дворец).

Также туристам будут интересны руины древних городов Фест и Малия, относящиеся к той же минойской цивилизации. Фест расположен на южном берегу Крита, в 63 км от Ираклиона, тогда как Малия – в 35 км от Ираклиона вдоль северного побережья. Руины Фестского дворца открыты для туристов, а расположенный поверх дворцового комплекса лагерь археологов перестроен в туристический павильон.

Малийский дворец, пожалуй, сохранился несколько хуже других, однако город успешно компенсирует это другими моментами. С археологической точки зрения туристов сюда также привлекают древний минойский порт и некрополь, а также раскопки древних жилищ. Кроме того, в городе отлично развита туристическая инфраструктура, что позволило Малии стать популярным курортом с множеством отелей, магазинов, баров, ночных клубов и прочих резвлечений.

Еще одно обязательное место для посещения туристами на острове Крит – знаменитый сказочный остров Элафонисси с одноименным пляжем. Расположен он на юго-западном краю острова, в 75 км от Хании. На самом деле, от «основного» острова до Элафонисси дойти можно пешком – всего сотню метров по воде глубиной в 20 см. Отличительной чертой пляжа Элафонисси является розовый песок, образовавшийся благодаря остаткам кораллов, мелких ракушек и морских звезд.

Кстати, о пляжах. На Крите все пляжи являются общественными и бесплатными, поскольку частным домовладениям или отелям запрещается «захватывать» даже часть пляжа. Собственно, и стоить здесь запрещено ближе, чем за 50 метров до официальной береговой линии. Единственное, на что стоит обращать внимание пляжникам – это флаги, установленные на пляже. Голубой – купаться можно, красный – нельзя, потому что здесь небезопасно.

Весь Крит обладает невероятной природой и здесь сосредоточено огромное количество всевозможным природных памятников: горы (Омалос, Аскифу, Гиус-Камбос), плоскогорья (Анаполисе, Нида и Ласифийское), водоемы (озера Курна и Вулисмени), пляжи и бухты (Аммуди, Балос, Дамнони, Франкокастелло, Пальмовый пляж Ваи, Красный пляж, Схинария, Триопетра и многие другие), ущелья (Самарийское, Рихтис, Каликратис, Ха и другие) и обособленные острова, самый известный из которых - Спиналонга (Калидония). Если взять машину на прокат, можно даже просто ездить по острову без заранее спланированного маршрута и постоянно попадать на что-то невероятное.

Любителям экзотических животных на Крите рекомендуют посетить парк Reptisland в городе Мелидони в 55 км от Ираклиона. Как можно догадаться по названию, основными обитателями здесь являются рептилии – ящерицы, змеи, лягушки, черепахи, крокодилы, а также пауки. Некоторых животных даже можно потрогать. Особенно это место нравится туристам с детьми, которые оказываются в «страшном восторге» после увиденного-пощупанного.

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Кроме того, на Крите есть немало туристических компаний, предлагающих туристам экскурсии на любой вкус. Такой вариант удобен тем, кто не планирует арендовать авто или же не хочет заморачиваться самостоятельным планированием культурно-развлекательной программы. К слову, в последние время в Греции осознали повышенный интерес со стороны жителей постсоветских стран, а потому немало местных компаний предлагают услуги и на русском языке (хотя английский, немецкий и французский языки тут тоже довольно популярны). А потому языкового барьера на Крите уж точно бояться не стоит.

Где остановиться на Крите

Условно, на острове Крит выделяют шесть основных городов. Крупнейшим из них является город Ираклион с населением около 275 тысяч человек, на втором месте Ханья с 60 тысячами жителей. Также среди относительно крупных городов Крита – Ретимнон, Иерапетра, Айос-Николаос и Сития (в последнем проживают около 10 тысяч человек). Таким образом, каждый отдыхающий может выбрать для себя место по душе – от густонаселенного с множеством развлечений до тихого-уютного.

В каждом из туристических городов Крита сосредоточено огромное количество отелей и хостелов на любой вкус и бюджет. Так, скромные апартаменты в Ираклионе всего в километре от центра на конец ноября можно найти по цене от 800 грн в сутки. Номер на двоих в хостеле с отзывами выше 9 из 10 обойдется в аналогичную сумму (например, So Young Bed Station). Цены на отели категории 4-5 звезд здесь стартуют от 1300 грн/ночь (Castello City Hotel) в двухместном номере, тогда как за 2,5-3 тыс. грн (Aquila Atlantis Hotel, Galaxy Iraklio Hotel) можно получить практически идеальный номер. Как правило, в таких отелях представлен полный набор услуг, включая открытый/закрытые бассейны, СПА-процедуры, тренажерные залы, бары и прочие блага цивилизации. Также довольно часто из окон открывается потрясающий вид на море, но этот момент лучше уточнять на стадии выбора номера. Всего в Ираклионе и его окрестностях на осенне-зимний сезон 2018/2019 на популярных сайтах по бронированию жилья доступны около 70 предложений.

В то же время в Ханье, которая хоть и существенно уступает Ираклиону по размеру и количеству населения, на «холодный» сезон доступны около 190 различных предложений. Двухместный номер в скромном хостеле в центре города обойдется в сумму около 650 грн/ночь, тогда как апартаменты буду стоить от 750 грн/сутки. В категории отелей 4-5 звезд в самой Ханье на осень-зиму доступны 10 отелей по минимальной цене от 1350 грн/сутки (Belmondo Hotel) за двухместный номер. Цены в самых престижных пятизвездочных отелях города будут выше 3,5 тыс. грн/сутки (Casa Delfino Hotel & Spa, Serenissima Boutique Hotel). Все эти отели находятся близко от пляжей, где летом можно поплавать, а зимой – прогуляться вдоль берега.

Кроме того, довольно популярным является отдых в окрестностях крупных городов. Это могут быть как шикарные пятизвездочные отельные комплексы (например, Panorama Hotel в 5,5 км от Ханьи), так и целые курортные поселки, состоящие из отдельных вилл (Aphrodite Beach Front, Viglia Beach Villas).

К слову, львиную долю рынка недвижимости на Крите заняла кипрская Leptos Group, которая более 15 лет планомерно скупает под туристическое строительство местную землю. Именно ей принадлежат указанные курортные поселки, как и Panorama Hotel. Комплекс вилл Aphrodite Beach Front в деревушке Малеме, где расположен один из самых чистых пляжей острова, насчитывает 300 двухэтажных апартаментов, тогда как Viglia Beach Villas в городке Кисамос являются более элитным - всего 25 вилл. Все эти объекты возводятся в непосредственной близости от пляжей и с видом на море. Еще один проект компании в живописном заливе Киссамос - Costa Nopia, предусматривающий строительство престижной курортной зоны с отелями, виллами, центрами развлечений и пляжами. Строительство планируется начать в 2019 году, а пока у туристов есть возможность посетить эту живописную местность, чтобы посмотреть на нее в первозданном виде. Зрелище это действительно заслуживает внимания, и позже такой возможности уже может не быть.

Как мы уже писали ранее, в период масштабного кризиса, накрывшего Грецию в 2010 году, именно комбинация рынков туризма и недвижимости спасла экономику страны. Тогда по всей стране стали активнее строить туристические объекты, в том числе и под иностранного инвестора.

Если говорить о виллах на Крите, они стали особо популярны среди участников так называемой программы Golden Visa, которая дает возможность иностранцам получить вид на жительство в Греции в обмен на покупку недвижимости. В том же Aphrodite Beach Front можно приобрести виллу по цене от 265 тысяч евро, чего вполне достаточно для получения ПМЖ. Одними из самых популярных здесь стали объекты на 60-80 кв. м с двумя спальнями. Для средней греческой семьи это как раз оптимальный по размеру вариант жилья.

Стоит отметить, что большинство таких инвесторов не живут постоянно на Крите, потому предпочитают сдавать свои объекты в аренду туристам. Такие варианты размещения пользуются высокой популярностью у людей, желающих отдохнуть в домашних условиях. В данном случае действует сезонный принцип аренды жилья – в летний сезон хозяева вилл предпочитают сдавать их в аренду посуточно (в среднем, цена колеблется от 120 до 180 евро в сутки за весь дом, в зависимости от «топовости» сезона), а в зимние – помесячно (тогда стоимость аренды за сутки идет существенно ниже). Учитывая, что в таком домике могут одновременно разместиться 4-6 человек, это довольно неплохой вариант для больших семей или компаний. На пике туристического сезона на Крите (март – начало ноября) на частных вилах вроде Aphrodite Beach Front практически каждый день фиксируется полная загрузка, а потому позаботиться о жилье стоит заранее.

Подыскать такое жилье можно на популярных сервисах вроде Airbnb или Booking.com, так и при помощи местного туристического офиса Leptos Group. В последнем случае можно будет попутно решить ряд сопутствующих вопросов – от резервирования и обслуживания объектов размещения до трансфера в аэропорт. Компания Leptos Group имеет также офис в Киеве, однако он занимается лишь вопросами продажи недвижимости. Тем не менее, поскольку интерес украинцев к таким инвестициям сейчас довольно неплохой, есть возможность подыскать себе жилье в аренду на Крите именно у украинских хозяев.

К слову, для тех, кто хочет отдохнуть поближе к природе, в 5 км от Кисамоса также есть интересный вариант размещения - кемпинг Нопигия. Правда, воспользоваться им можно только в теплый сезон – с 1 мая по 30 сентября. Это идеальное место для отдыха у моря в окружении природы. Кемпинг оборудован всеми возможными в данных условиях благами цивилизации: ресторан, кафе-бар, мини-маркет, большой бассейн, бесплатный интернет, место для мойки посуды и стирки белья, а также возможность аренды автомобиля, мотоцикла, велосипеда, палатки и других необходимых на месте предметов.

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Чтобы сбежать от зимних холодов, совсем не обязательно забираться в далекие края. Интересные варианты можно найти и в Европе. А учитывая, что условия безвиза с ЕС позволяют украинцам находиться там легально до 3 месяцев в течение полугода, вариант пересидеть зиму у моня выглядит очень привлекательным, особенно для тех, чья работа не привязана к офису.

Марина Григоренко