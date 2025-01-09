Лондон – лучший выбор для посещения в 2025 году / фото ua.depositphotos.com

Столица Великобритании Лондон стала лучшим направлением мира для посещения в 2025 году по версии крупнейшей в мире платформы для путешественников TripAdvisor. Год назад город не попал даже в десятку

Ежегодный рейтинг Travellers' Choice Awards формируется на основе реальных отзывов пользователей платформы за прошедший год – во внимание принимается как уровень оценок, так и их количество.

"От развязного стиля Шордича до панковской атмосферы Камдена и шикарной Портобелло-роуд, Лондон – это множество миров в одном. Энергия города означает, что каждый новый день будет непохож на предыдущий. Исследуйте королевские или исторические места, вычеркивайте достопримечательности из своего списка желаний, ешьте и пейте в эксклюзивных ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, наслаждайтесь пинтой пива в традиционном пабе или заблудитесь на извилистых мощеных улочках и посмотрите, на что вы наткнетесь – когда дело касается Лондона, возможности безграничны", – аргументируют свой выбор авторы рейтинга.

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По мнению экспертов TripAdvisor, особенно Лондон подойдет тем туристам, которые интересуются однодневными путешествиями, пешеходными экскурсиями и блошиными рынками.

Среди достопримечательностей британской столицы выше всего путешественники оценивают Музей Виктории и Альберта, считающийся первым в Европе музеем декоративно-прикладного искусства, а также Тауэрский мост и крепость Лондонский Тауэр.

10 лучших направлений в мире для посещения в 2025 году 

  1. Лондон, Великобритания
  2. Бали, Индонезия
  3. Дубай, ОАЭ
  4. Сицилия, Италия
  5. Париж, Франция
  6. Рим, Италия
  7. Ханой, Вьетнам
  8. Марракеш, Марокко
  9. Крит, Греция
  10. Бангкок, Таиланд

В целом в список попали 25 направлений по всему миру.

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты из eShores представили свой "Календарь путешествий 2025", в котором они подобрали лучшие направления для путешествий на каждый месяц этого года.

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