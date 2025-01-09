В целом в список попали 25 направлений по всему миру.

Столица Великобритании Лондон стала лучшим направлением мира для посещения в 2025 году по версии крупнейшей в мире платформы для путешественников TripAdvisor. Год назад город не попал даже в десятку.

Ежегодный рейтинг Travellers' Choice Awards формируется на основе реальных отзывов пользователей платформы за прошедший год – во внимание принимается как уровень оценок, так и их количество.

"От развязного стиля Шордича до панковской атмосферы Камдена и шикарной Портобелло-роуд, Лондон – это множество миров в одном. Энергия города означает, что каждый новый день будет непохож на предыдущий. Исследуйте королевские или исторические места, вычеркивайте достопримечательности из своего списка желаний, ешьте и пейте в эксклюзивных ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, наслаждайтесь пинтой пива в традиционном пабе или заблудитесь на извилистых мощеных улочках и посмотрите, на что вы наткнетесь – когда дело касается Лондона, возможности безграничны", – аргументируют свой выбор авторы рейтинга.

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По мнению экспертов TripAdvisor, особенно Лондон подойдет тем туристам, которые интересуются однодневными путешествиями, пешеходными экскурсиями и блошиными рынками.

Среди достопримечательностей британской столицы выше всего путешественники оценивают Музей Виктории и Альберта, считающийся первым в Европе музеем декоративно-прикладного искусства, а также Тауэрский мост и крепость Лондонский Тауэр.

10 лучших направлений в мире для посещения в 2025 году

В целом в список попали 25 направлений по всему миру.

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты из eShores представили свой "Календарь путешествий 2025", в котором они подобрали лучшие направления для путешествий на каждый месяц этого года.

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