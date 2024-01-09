В топ-25 самых трендовых направлений на 2024 год доминируют страны Азии и Южной Америки.

Крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала самые трендовые туристические направления на 2024 год по версии Travellers' Choice Awards.

Как поясняют составители рейтинга, звание "Лучший из лучших" получили менее 1% из 8 миллионов объектов на TripAdvisor, чьи отели, рестораны и развлечения получили наибольшое количество высоких отзывов от пользователей платформы за 12-месячный период.

Самые трендовые направления 2024 – мир

1. Город Токио, Япония.

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2. Город Сеул, Южная Корея.

3. Бухта Халонг, Вьетнам.

4. Остров Палаван, Филиппины.

5. Горный поселок Сапа, Вьетнам.

6. Город Богота, Колумбия.

7. Город Паттайя, Таиланд.

8. Город Алахуэла, Коста-Рика.

9. Пномпень, Камбоджа.

10. Куала-Лумпур, Малайзия.

Стоит отметить, что в первой двадцадке самых трендовых туристических направлений на 2024 год совсем не оказалось расположенных в Европе. Самым популярным (и единственным в топ-25) европейским направлением по версии Tripadvisor в 2024 году станет румынский город Брашов, занявший 21 место в рейтинге (большой гид по городу читайте в нашем отдельном материале).

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики Mabrian с помощью искусственного интеллекта искусственный спрогнозировали, что Италия будет самой популярной страной Европы среди туристов в 2024 году.

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