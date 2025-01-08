Туристические эксперты представили "Календарь путешествий на 2025 год".

Общее впечатление от посещения того или иного места во многом зависит о того, насколько правильно выбрано время для поездки туда – это может повлиять на стоимость отдыха, переполненность локаци и качество экскурсий, которые могут быть сорваны ливнями или снегопадами.

Тем временем, туристические эксперты из eShores представили свой "Календарь путешествий 2025", в котором они подобрали лучшие направления для путешествий на каждый месяц этого года.

"Тщательно подобранный годовой календарь охватывает период от зимнего солнца в Валлетте до осенних исследований в скрытом регионе Загори в Греции, демонстрируя альтернативные направления для опытных путешественников, которые хотят избежать толпы и обеспечить себе более выгодный отдых. Выпуск этого календаря путешествий выпадает на решающее время, поскольку более половины путешественников из Великобритании теперь бронируют отпуск за 3-6 месяцев вперед, а некоторые даже планируют поездку на весь год в январе", – цитирует авторов исследование Crave Magazine.

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В свою очередь основатель eShores Гэвин Лапидус уверяет, что январь предлагает лучшее окно в году для планирования отпуска.

"Мы наблюдаем значительный сдвиг в сторону раннего бронирования, когда путешественники бронируют лучшие цены и первоклассное размещение до того, как пиковый сезон спроса поднимет цены", – говорит он.

Куда поехать в отпуск в каждом месяце 2025 года

Январь: Валлетта, Мальта

Самая солнечная столица Европы, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в январе радует температурой около 15-17°C и минимальным количеством туристов.

Февраль: Эс-Сувейра, Марокко

Шикарная прохладная прибрежная жемчужина Марокко в феврале предлагает мягкую погоду в 18-20°C, меньшие толпы и богемную атмосферу по более доступным ценам, чем традиционные популярные места страны.

Март: Севилья, Испания

Культурная столица Испании ошеломляет в сезон цветения апельсинов с комфортной температурой 20-24 °C и меньшим количеством туристов.

Апрель: Охридское озеро, Северная Македония

Эта жемчужина ЮНЕСКО предлагает кристально чистую воду и очарование невероятного исторического наследия. И все это при комфортной температуре 18-22°C по цене, которая в разы меньше, чем стоимость озера Комо.

Май: Апулия, Италия

В мае этот развитый регион на юге Италии радует температурой 22-26°C, красивыми прибрежными деревнями и потрясающей кухней по доступным ценам.

Июнь: Аландские острова, Финляндия

Самый охраняемый летний секрет Скандинавии сочетает скандинавскую кухню с приключениями на островах. Это место в июне идеально подходит для уставших от толпы путешественников при приятной температуре 24°C.

Июль: Шибеник, Хорватия

Взамен переполненному Дубровнику, этот прибрежный город является воротами в потрясающий национальный парк Крка и радует приятной июльской температурой около 28°C.

Август: Фарерские острова

Фарерские острова, которые нередко называют более доступными и менее многолюдными родственниками Исландии, предлагают встречи с дикой природой и эпические пейзажи при прохладной температуре 15°C в августе.

Сентябрь: Лофотенские острова, Норвегия

С комфортной температурой 18°C в сентябре, этот архипелаг предлагает идеальные условия для арктических приключений.

Октябрь: Загори, Греция

В октябре температуры в Загори достигают комфортные 20°C, а местные горные деревни вдали от проторенных дорог радуют вкуснейшей местной кухней и эпическими пешеходными маршрутами вдали от толпы.

Ноябрь: Азорские острова, Португалия

Здесь можно насладиться последними солнечными деньками ​​перед Рождеством. Этот рай для экотуристов предлагает температуру около 20°C на девяти вулканических островах, где термальные источники встречаются с атлантическими волнами.

Декабрь: Сал, Кабо-Верде

Здесь туристов ждет доступное тропическое тепло в декабре – с нетронутыми пляжами с белым песком и дневной температурой 27°C без длительных перелетов или смены часовых поясов.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны самые желанные среди туристов страны мира и Европы.

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