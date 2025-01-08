Общее впечатление от посещения того или иного места во многом зависит о того, насколько правильно выбрано время для поездки туда – это может повлиять на стоимость отдыха, переполненность локаци и качество экскурсий, которые могут быть сорваны ливнями или снегопадами.
Тем временем, туристические эксперты из eShores представили свой "Календарь путешествий 2025", в котором они подобрали лучшие направления для путешествий на каждый месяц этого года.
"Тщательно подобранный годовой календарь охватывает период от зимнего солнца в Валлетте до осенних исследований в скрытом регионе Загори в Греции, демонстрируя альтернативные направления для опытных путешественников, которые хотят избежать толпы и обеспечить себе более выгодный отдых. Выпуск этого календаря путешествий выпадает на решающее время, поскольку более половины путешественников из Великобритании теперь бронируют отпуск за 3-6 месяцев вперед, а некоторые даже планируют поездку на весь год в январе", – цитирует авторов исследование Crave Magazine.
В свою очередь основатель eShores Гэвин Лапидус уверяет, что январь предлагает лучшее окно в году для планирования отпуска.
"Мы наблюдаем значительный сдвиг в сторону раннего бронирования, когда путешественники бронируют лучшие цены и первоклассное размещение до того, как пиковый сезон спроса поднимет цены", – говорит он.
Куда поехать в отпуск в каждом месяце 2025 года
Январь: Валлетта, Мальта
Самая солнечная столица Европы, включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в январе радует температурой около 15-17°C и минимальным количеством туристов.
Февраль: Эс-Сувейра, Марокко
Шикарная прохладная прибрежная жемчужина Марокко в феврале предлагает мягкую погоду в 18-20°C, меньшие толпы и богемную атмосферу по более доступным ценам, чем традиционные популярные места страны.
Март: Севилья, Испания
Культурная столица Испании ошеломляет в сезон цветения апельсинов с комфортной температурой 20-24 °C и меньшим количеством туристов.
Апрель: Охридское озеро, Северная Македония
Эта жемчужина ЮНЕСКО предлагает кристально чистую воду и очарование невероятного исторического наследия. И все это при комфортной температуре 18-22°C по цене, которая в разы меньше, чем стоимость озера Комо.
Май: Апулия, Италия
В мае этот развитый регион на юге Италии радует температурой 22-26°C, красивыми прибрежными деревнями и потрясающей кухней по доступным ценам.
Июнь: Аландские острова, Финляндия
Самый охраняемый летний секрет Скандинавии сочетает скандинавскую кухню с приключениями на островах. Это место в июне идеально подходит для уставших от толпы путешественников при приятной температуре 24°C.
Июль: Шибеник, Хорватия
Взамен переполненному Дубровнику, этот прибрежный город является воротами в потрясающий национальный парк Крка и радует приятной июльской температурой около 28°C.
Август: Фарерские острова
Фарерские острова, которые нередко называют более доступными и менее многолюдными родственниками Исландии, предлагают встречи с дикой природой и эпические пейзажи при прохладной температуре 15°C в августе.
Сентябрь: Лофотенские острова, Норвегия
С комфортной температурой 18°C в сентябре, этот архипелаг предлагает идеальные условия для арктических приключений.
Октябрь: Загори, Греция
В октябре температуры в Загори достигают комфортные 20°C, а местные горные деревни вдали от проторенных дорог радуют вкуснейшей местной кухней и эпическими пешеходными маршрутами вдали от толпы.
Ноябрь: Азорские острова, Португалия
Здесь можно насладиться последними солнечными деньками перед Рождеством. Этот рай для экотуристов предлагает температуру около 20°C на девяти вулканических островах, где термальные источники встречаются с атлантическими волнами.
Декабрь: Сал, Кабо-Верде
Здесь туристов ждет доступное тропическое тепло в декабре – с нетронутыми пляжами с белым песком и дневной температурой 27°C без длительных перелетов или смены часовых поясов.
Как сообщал УНИАН, ранее стали известны самые желанные среди туристов страны мира и Европы.
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