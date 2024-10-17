Город славится тем, что именно в нем писатель Брэм Стокер написал свой всемирно известный роман.

Уитби является красивым приморским городком в Англии, который не сразу вызывает в воображении образы вампиров. Однако именно он является домом для готического здания, которое вдохновило писателя Брэма Стокера на создание ужасов "Дракула". Несмотря на такие жуткие факты, Уитби раньше называли одним из самых красивых городов Великобритании, пишет Express.

"Расположенный на скалах Северного Йоркшира в устье реки Эск, городок может похвастаться живописными пляжными домиками, домами из красного кирпича и извилистыми улочками. Доминантой пейзажа являются готические руины аббатства Витби, возвышающиеся на 199 ступенек над городом. Аббатство, остатки бенедиктинского монастыря 11 века, вдохновило Стокера на создание культового романа", - отмечают в материале.

В издании напомнили, что Стокер остановился в Уитби в 1890 году, где ему рассказали о кораблекрушении, которое произошло ранее с участием российского судна "Дмитрий". Эту историю он добавил к "Дракуле", где "Дмитрий" стал Деметрой, которая перевозила Дракулу в Уитби.

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В его романе "Деметра" садится на мель, и только ее капитан остается привязанным к штурвалу, а остальные члены экипажа исчезли. После того, как корабль сел на мель, появляется большая "собака", которая показывает известные 199 ступенек к церкви - и уже потом начинается настоящая история.

"Сегодня в руинах церкви не прячутся вампиры, но они действительно могут стать увлекательным местом для прогулки. Насытившись историей, вы можете спуститься по лестнице и побродить вдоль карамельных берегов Уитби-Сэндс, прежде чем посетить знаменитое кафе Magpie Cafe", - добавляют в материале.

Это кафе известно тем, что имеет вкусную треску во фритюре, поэтому здесь часто появляются очереди из желающих пообедать горячим блюдом, поэтому лучше приходите туда раньше, чтобы занять место.

"Город вернулся к своим готическим корням, устраивая раз в два года Goth Weekend, один раз в апреле, а второй - в ноябре. В этом году вы можете присоединиться к другим любителям черного, воронов и всего жуткого на готическом уикенде в Уитби с 1 по 3 ноября", - посоветовали в Express.

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