Украинские дипломаты сотрудничают с институтами Европейского союза в вопросе включения Украины в список стран, гражданам которых разрешат въезд через две недели - в середине июля.
Об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Олег Николенко.
"В рекомендации Европейской комиссии нет политики. Раз в две недели государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза", - отметил Николенко.
Однако Украина каждый раз оказывалась вне этого списка.
По словам спикера, соответствующая рекомендация формируется, в частности, на основе четырех факторов:
- коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней,
- количества сделанных тестов за 7 дней,
- количества выявленных положительных тестов,
- наличия в стране опасных штаммов коронавируса, в частности мутировавших.
"Показатели в Украине за период, когда Европейская комиссия осуществляла оценку, еще превышали норму. Здесь стоит учитывать, что оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего просмотра", - подчеркнул Николенко.
"Стоит также понимать, что рекомендация Европейской комиссии по открытию границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной", - добавил спикер.
Он отметил, что государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или ужесточении ограничений на путешествия.
Читайте такжеВ Украине выявили первые случаи "индийского" штамма COVID-19 – Данилов"Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности, в вопросе признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов", - сказал Николенко.
Путешествия в Евросоюз: новые условия
В странах Евросоюза с сегодняшнего дня, 1 июля, вводятся цифровые COVID-сертификаты для упрощения путешествий в период пандемии коронавируса.
Такие документы подтверждают, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста на коронавирус или выздоровел от коронавирусной болезни.
В Украине 1 июля объявили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дія".
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