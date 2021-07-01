Список третьих стран, гражданам которых разрешают путешествовать в страны Евросоюза, пересматривается каждые две недели. Украина раз за разом оказывается вне перечня.

Украинские дипломаты сотрудничают с институтами Европейского союза в вопросе включения Украины в список стран, гражданам которых разрешат въезд через две недели - в середине июля.

Об этом в комментарии УНИАН сказал спикер МИД Олег Николенко.

"В рекомендации Европейской комиссии нет политики. Раз в две недели государства-члены ЕС пересматривают перечень третьих стран для свободного въезда на территорию Евросоюза", - отметил Николенко.

Однако Украина каждый раз оказывалась вне этого списка.

По словам спикера, соответствующая рекомендация формируется, в частности, на основе четырех факторов:

коэффициента сообщений о новых случаях COVID-19 на 100 тыс. населения за предыдущие 14 дней,

количества сделанных тестов за 7 дней,

количества выявленных положительных тестов,

наличия в стране опасных штаммов коронавируса, в частности мутировавших.

"Показатели в Украине за период, когда Европейская комиссия осуществляла оценку, еще превышали норму. Здесь стоит учитывать, что оценка показателей осуществлялась не за последние дни, а за предыдущие несколько недель, когда они были выше. Поскольку сейчас мы все больше приближаемся к установленной Еврокомиссией норме, по поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы Представительство Украины при ЕС взаимодействует с европейской стороной для включения Украины в упомянутый перечень во время его следующего просмотра", - подчеркнул Николенко.

"Стоит также понимать, что рекомендация Европейской комиссии по открытию границ ЕС для определенного перечня стран не является юридически обязательной", - добавил спикер.

Он отметил, что государства-члены Евросоюза индивидуально одобряют окончательные решения об ослаблении или ужесточении ограничений на путешествия.

Читайте такжеВ Украине выявили первые случаи "индийского" штамма COVID-19 – Данилов"Соответственно, МИД Украины работает с европейскими странами на двустороннем уровне для упрощения условий поездок украинцев, в частности, в вопросе признания свидетельств о вакцинации и цифровых COVID-сертификатов", - сказал Николенко.

Путешествия в Евросоюз: новые условия

В странах Евросоюза с сегодняшнего дня, 1 июля, вводятся цифровые COVID-сертификаты для упрощения путешествий в период пандемии коронавируса.

Такие документы подтверждают, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста на коронавирус или выздоровел от коронавирусной болезни.

В Украине 1 июля объявили о начале бета-тестирования "ковидных сертификатов" в приложении "Дія".

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Автор: Виталий Саенко