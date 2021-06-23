В настоящее время китайскую вакцину признала ВОЗ, но этого мало для полноценных путешествий в ЕС.

Каждое государство Евросоюза будет принимать самостоятельно решение о допуске на свою территорию путешественников из третьих стран, привитых китайской вакциной CoronaVac.

Сейчас препарат признан ВОЗ, но не одобрен европейским регулятором, сообщили в МИД на запрос издания "Гордон".

В настоящее время CoronaVac находится на рассмотрении ЕМА.

"Каждое государство – член ЕС может самостоятельно принимать решение об открытии границ для граждан третьих стран с учетом принципа взаимности в случае, если они прошли полную вакцинацию вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения", - сообщили в МИД Украины.

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Также там напомнили, что Минздрав Украины заканчивает подготовку украинского шаблона сертификата о вакцинации. После одобрения Кабмином МИД будет работать над взаимным признанием таких сертификатов на двустороннем уровне с другими государствами.

"Таким образом, из ответа МИД следует, что международный сертификат вакцинации, выданный в Украине после вакцинации CoronaVac, также будет действителен в ЕС – при условии признания украинских сертификатов Евросоюзом", - пишет СМИ.

Как сообщалось, первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия. Речь идет именно о свидетельстве, а не "ковидном сертификате".

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Автор: Юрий Годован