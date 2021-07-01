Это позволит туристам свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны.

С сегодняшнего дня все 27 стран-членов Европейского Союза могут выдавать и использовать цифровые COVID-сертификаты для упрощения путешествий в период пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейской комиссии.

В частности, цифровые COVID-сертификаты призваны упростить безопасное свободное перемещение граждан в пределах Евросоюза во время пандемии коронавируса. Все страны-члены могут выдавать и использовать их с 1 июля, хотя некоторые страны начали вводить их раньше.

Цифровые COVID-сертификаты подтверждают, что человек был вакцинирован от COVID-19, получил отрицательный результат теста на коронавирус или выздоровел после коронавирусной болезни.

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Сертификаты могут быть в цифровом и/или бумажном формате, содержат QR-код, выдаются бесплатно, оформлены на английском языке и государственном языке страны, выдавшей документ.

Ответственными за выдачу сертификатов являются национальные органы стран-членов ЕС. Их могут выдавать центры тестирования или органы здравоохранения. Сертификаты могут выдаваться непосредственно или через портал eHealth.

Цифровая версия сертификата может храниться в мобильных телефонах. Граждане стран-членов ЕС также могут сделать запрос, чтобы получить бумажный вариант. Оба варианта - цифровой и бумажный – будут содержать QR-код с необходимой информацией и цифровую подпись для защиты подлинности.

Во время путешествий владельцы цифровых COVID-сертификатов по сути должны быть освобождены от ограничений на свободные перемещения: страны-члены должны воздерживаться от применения дополнительных ограничений на путешествия в отношении владельцев сертификатов, если эти ограничения не вызваны насущной необходимостью в целях защиты здоровья населения.

В таких случаях новые ограничения могут быть оправданы в случае появления новых штаммов коронавируса, которые вызывают озабоченность. Страны-члены должны сообщать Еврокомиссии и другим странам-членам, чтобы оправдать решение о введении новых ограничений.

Как ранее сообщал УНИАН, также с 1 июля 2021 года в Украине запустили бета-тестирование COVID-сертификатов в "Дії". В украинском правительстве обещают унифицировать украинские сертификаты с европейскими, чтобы в будущем сделать путешествия в ЕС доступными для украинцев.

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Автор: Виталий Саенко