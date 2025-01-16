Жители этого острова в Великобритании празднуют Новый год на 12 дней позже остальных

Жители Фулы отмечают Новый год не в тот же день, что и остальная Великобритания.

Многие страны мира отмечают Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января. Тем не менее в Великобритании есть один отдаленный остров, жители которого отмечают праздник в ночь с 13 на 14 января, пишет The Sun.

Отмечается, что остров Фула находится в архипелаге Шетландских островов в Шотландии. На нем живут всего 35 жителей, которые отмечают Новый год не в тот же день, что и остальная Великобритания.

Дело в том, что Фула придерживается не григорианского календаря, а юлианского. Поэтому на острове Рождество и Новый год празднуют на 12 дней позже остальной части Великобритании.

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Другой особенностью Фулы является то, что остров не подключен к национальной электросети. Там нет Wi-Fi, пабов, баров или магазинов. Местные жители полагаются на доставку по морю или по воздуху.

Тем не менее на острове есть большое количество достопримечательностей и развлечений, которые привлекают туристов, подчеркнули в издании. Это отличное место для наблюдения за северным сиянием, особенно в период с середины октября до середины марта.

На Фуле проживает много диких животных и овец. После длительного запрета на импорт овец скрещивание домашних животных на острове не проводилось, из-за чего вся их популяция совершенно уникальна и часто характеризуется разнообразием окрасов шерсти.

Кроме того, на острове есть большое разнообразие птиц. Туристы могут наблюдать на Фуле за тупиками, моевками, кайрами и глупышами, добавили в издании.

Фула также является популярным местом для подводного плавания благодаря многочисленным затонувшим кораблям у ее берегов. Для тех, кто предпочитает оставаться на суше, есть пешие прогулки с гидом.

В издании рассказали, что до Фулы можно добраться на пароме или самолетом с материковой части Шетландских островов. На острове можно арендовать жилье с возможностью самостоятельного приготовления пищи, но туристам необходимо привозить с собой собственные продукты.

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