В Италии решили бороться с ложными и проплаченными отзывы на отели и рестораны.

Правительство Италии во вторник, 14 января 2025 года, представило законопроект, регулирующий онлайн-обзоры отелей, ресторанов и туристических достопримечательностей. Таким образом власти решили бороться с фейковыми или проплачеными отзывами.

В частности, закон вводит ряд препятствий для потенциальных рецензентов, включая необходимость предоставления удостоверения личности, а также доказательства того, что они действительно посетили место, которое намерены оценивать, пишет Reuters.

Согласно законопроекту, отзывы должны быть опубликованы в течение двух недель с момента посещения и могут быть удалены, если они не соответствуют действительности, или, в любом случае, через два года после публикации. В то же время в законопроекте не объясняется, кто будет решать, является ли критика ложной.

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Законопроект, который еще может быть изменен в парламенте, также намерен запретить отзывы, которые оплачиваются или спонсируются с помощью поощрений – оказывается, это подковерная практика довольно распространена в Италии.

"Сегодняшний день знаменует собой важный шаг для защиты нашего бизнеса", – заявила министр туризма Даниэла Сантанче.

Как отмечает издание, ложные отзывы уже незаконны в Италии, но пока что пресекать эти нарушения сложно. Новый законопроект предлагает поручить проверку отзывов и выдачу возможных штрафов итальянскому антимонопольному органу.

"Поддельные отзывы – это проблема для честной конкуренции между компаниями, поскольку они могут оказать большое влияние на продажи, а также проблема для потребителей, которых можно ввести в заблуждение", – пояснил агентству Reuters председатель потребительской ассоциации Federconsumatori Микеле Каррус. – "Эту проблему нужно было решить. Сложно сделать это правильно, но я уверен, что мы сможем добиться этого в ходе парламентских дебатов".

Как сообщал УНИАН, ранее итальянские власти также решили ввести запрет на сейфы для ключей (key lock boxes), которые арендодатели оставляют гостям для самозаселения.

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