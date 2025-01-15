Президент государства хочет провести здесь старость и призывает будущих пенсионеров по всему миру "паковать чемоданы".

Для многих пожилых людей идея уединиться где-то на острове и отдохнуть на солнце кажется мечтой. Таким местом является Маврикий, пишет Express.

Отмечается, что эта островная страна в Индийском океане, расположенная примерно в 2000 километрах от юго-восточного побережья Восточной Африки. Сейчас в ней проживает чуть более одного миллиона человек.

Недавно президент Маврикия Дхарам Гокхул в соцсети призвал людей старше 50 по всему миру "паковать чемоданы" и провести пенсию в его стране.

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"Я президент Маврикия, и я хочу, чтобы вы все приехали и ушли на пенсию в Республике Маврикий. Наша политика предусматривает, что любой человек старше 50 лет может приехать, выйти на пенсию и пользоваться всеми удобствами Маврикия", - рассказал Гокхул.

В то же время издание уточняет, что кроме удостоверения о возрасте те, кто планирует принять такое предложение должны предоставить выписку с банковского счета, в которой указано минимум 18 000 долларов или иметь месячный доход в 1500 долларов:

"Резиденты также имеют право инвестировать в любой бизнес, при условии, что вы не работаете в этом бизнесе и не получаете заработную плату или льготы с работы. После этого вы можете получить 10-летний вид на жительство, где вы можете расслабиться, отдохнуть и относиться к каждому дню, как к празднику".

Авторы статьи рассказывают, что Маврикий на самом деле потрясающий городок: километры песчаных пляжей окружены коралловыми рифами, а во время похода можно насладиться великолепными горными пейзажами.

"Прыжки с парашютом с самолета, подводное плавание и плавание в кристально чистой воде или просто отдых на шезлонге, погревшись на солнце - чего еще можно пожелать? Порт-Луи, столица острова, является разнообразным городом, который глубоко укоренен в историю и культуру Маврикия. Он может похвастаться рядом музеев, включая Музей естественной истории и Музей фотографии", - говорится в статье.

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Также мы писали, что Фарерские острова временно закроют для туристов. Только в 2023 году этот отдаленный островной архипелаг к юго-востоку от Исландии посетили 130 тысяч иностранных туристов, что почти втрое превышает численность в примерно 53 тысячи постоянных жителей Фарер.

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