Более 400 пабов прекратили свою работу в 2024 году.

Более 400 пабов в Великобритании, которая поддерживает Украину в войне с Россией, навсегда закрыли свои двери в этом году на фоне роста цен и финансовых проблем потребителей. Число пабов впервые опустилось ниже 39 000.

Издание The Guardian пишет, что общее количество пабов в Англии и Уэльсе, включая пустующие и предлагаемые в аренду, сократилось до 38 989, поскольку закрытие ускорилось. Некоторые из них были переоборудованы в дома, офисы и детские сады.

В среднем каждый месяц закрывалось более 34 пабов, что стало самым резким сокращение с 2021 года, когда гостиничный сектор сильно пострадал из-за пандемии Covid-19 и резкого роста цен на энергоносители после полномасштабного вторжения России на Украину.

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Наибольшее количество пабов в этом году потерял Лондон. С начала 2020 года более 2000 пабов закрылись под давлением растущих расходов, в то время как потребители, борющиеся с ростом арендной платы и ипотечных платежей, стали тратить меньше.

Операторы пабов и другие компании столкнутся с увеличением расходов в апреле, когда вступит в силу ряд мер, принятых в осеннем бюджете.

"Многие владельцы пабов крайне обеспокоены тем, что это может стать их последним Рождеством, учитывая увеличения суммы, которую работодатели должны будут платить в фонд национального страхования, повышения минимальной заработной платы и сокращения скидки на ставки для бизнеса с 75% до 40% в 2025 году. Многие пабы просто не смогут выжить, что сделает участки еще более привлекательными для альтернативных инвестиций", - отметил Алекс Пробин из Altus Group

В свою очередь Эмма Маккларкин, исполнительный директор Британской ассоциации пива и пабов (BBPA), сказала: "Пивоварни и пабы вливают миллиарды в экономику и поддерживают более миллиона рабочих мест, поэтому их закрытие может иметь катастрофические последствия как для казны, так и для рынка труда".

Она призвала правительство "быстро провести постоянную и значимую реформу ставок для бизнеса".

Экономический кризис в Европе - последние новости

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Эксперты считают, что проблемы крупнейшей экономики Европы вскоре распространятся по Евросоюзу.

Кроме того, экономиике ЕС угрожает плохая успеваемость детей в школах.

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