В феврале в Севилью прибывает не так и много туристов, что позволяет изучить город без суеты.

В Испании есть много красивых городов, включая Барселону и Мадрид. Туристам также рекомендуют посетить Севилью, которая отлично подойдет для отдыха в феврале, пишет Mirror.

В издании отметили, что в последний месяц зимы в городе температура воздуха удерживается в пределах +18 °C. Летом температура в Севильи может достигать +40 °C, что не очень комфортно для многих туристов.

Также в феврале в город прибывает не так и много туристов. Благодаря этому можно изучить архитектуру Севильи без суеты.

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В издании рекомендуют посетить королевский дворец Алькасар. Это самая известная достопримечательность города. Количество посетителей в час ограничено, поэтому стоит бронировать билеты заранее.

Кроме того, в издании посоветовали посетить Кафедральный собор Санта-Мария-де-ла-Седе, который является одним из крупнейших в мире. Туристам можно заходить внутрь.

Для тех, кому хочется ощутить современную жизнь в Севилье, стоит прогуляться по узким улочкам Санта-Крус. В издании подчеркнули, что этот исторический центр города является средней точной между дворцом и собором, в котором есть много магазинов и ресторанов. В феврале туристы могут легко занять свободный столик, чтобы попробовать тапас.

Опытные туристы рекомендуют людям, которые хотят посетить Севилью в феврале, взять с собой теплые вещи, так как в этом месяце ночи могут быть прохладными, обратили внимание в издании.

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