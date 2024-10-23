Поезда между Барселоной и Тулузой начнут курсировать с апреля 2025 года.

На фоне возрождения железнодорожных путешествий в Европе, благодаря которым власти ЕС хотят пересадить туристов с самолетов на более экологичные поезда, похоже, уже нет никаких ограничений относительно того, насколько далеко будут простираться эти новые железнодорожные линии.

Как сообщает Travel Off Path, начиная с апреля 2025 года туристы смогут путешествовать без пересадок из испанской Барселоны до французской Тулузы, также известной как "Розовый город" благодаря характерной окраске домов в историческом центре.

Рейсы будут выполняться ежедневно как минимум до середины сентября, с перспективой продления, если направление окажется рентабельным.

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Ожидается, что из Барселоны в Тулузу новый высокоскоростной поезд AVE компании Renfe будет доезжать за 3,5 часа, тогда как сейчас между ними можно проехать только с пересадкой в Перпиньяне, что занимает более 6 часов.

Точное расписание пока не объявлено, но уже известно, что поезд будет ездить хотя бы раз в день.

Также поезд будет останавливаться в таких городах Испании и Франции:

Жирона (Испания) – красивый старинный город, известный своими хорошо сохранившимися городскими стенами, в которых снимали "Игру престолов"

Фигерас (Испания) – оживленный город в каталонской глубинке, где родился легендарный испанский художник Сальвадор Дали

Перпиньян (Франция) – город, который может похвастаться высокой концентрацией исторических достопримечательностей, среди которых наиболее примечательным является Дворец королей Майорки 14 века

Каркассон (Франция) – цитадель, где валы и бастионы охраняют вход в мощеный средневековый центр

Как сообщал УНИАН, ранее немецкий железнорожный перевозчик FlixTrain, являющийся одним из немногих конкурентов крупнейшего железнодрожного перевозчика страны Deutsche Bahn, объявил о планах расширить свою региональную маршрутную сетку на 200 городов Германии.

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