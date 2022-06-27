Компания планирует предоставить доступ к бета-версии приложения уже на этой неделе.

"Укрзализныця" готовится к выпуску собственного приложения. Разработка уже на финальной стадии, сейчас компания ищет людей, которые его протестируют.

Об этом сообщил председатель правления "УЗ" Александр Камышин.

Мы уже на финишной прямой с разработкой приложения "Укрзализныци". И на этой неделе мы предоставим доступ к бета-версии нашего приложения первой тысяче бета-тестеров –рассказал Камышин.

Отмечается, что стать бета-тестером может каждый, кому исполнилось 18 лет, а также те, кто хотя бы дважды путешествовал по железной дороге за последний месяц. Чтобы протестировать бета-версию приложения, нужно заполнить форму. Подтверждение с инструкцией пришлют на почту.

Для меня и для команды железнодорожников это важный и долгожданный день. Я до сих пор не могу понять, как так произошло, что в "Укрзализныце" нет своего приложения – добавил Камышин.

Напомним, ранее в Украине заработало британское приложение GoodSAM, благодаря которому медики украинской "экстренки" смогут получать геолокацию пациентов и при необходимости поддерживать с ним видеосвязь.

Также УНИАН писал, что Vodafone запустил новую бесплатную услугу для проверки связи, которая является очень актуальной в период военного положения.

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