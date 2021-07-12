Украинцы жалуются, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем.

После медуз и морских блох отдыхающих в курортной Кирилловцы терроризирует огромное количество назойливых комаров. Насекомых очень много и они залетают прямо в уши.

Как сообщают в Телеграм-каналах, напуганные туристы фиксируют рой насекомых на видео и жалуются на многочисленные укусы.

В комментариях украинцы рассказали, что комары на Азовском море в этом году кусают даже днем. Кроме этого, от нашествия насекомых страдает не только Кирилловка, но и Бердянск и Арабатская стрелка. Зато ситуация в Приморске несколько лучше.

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Отдыхающие просто в отчаянии, ведь кроме медуз и морских блох, которые также доставляют немало неудобств, приходится терпеть еще и комаров.

"Днем невозможно зайти в море из-за медуз, которые могут ужалить, а вечером - нашествие комаров", - пишут пользователи в Telegram.

Отметим, что количество насекомых могло увеличиться из-за регулярных дождей и влажной погоды. Как известно, самки насекомых откладывают яйца в воду, где личинки развиваются, питаются и превращаются во взрослых особей.

Пользователи в сети предположили, что местные власти Кирилловки не травят насекомых, именно поэтому их количество постоянно растет:

"Ездили в прошлом месяце. Один вечер было просто жесть, в уши залетали".

"Каждый год так".

"Медузы, морские блохи, комары, божьи коровки... Жесть, а не отдых".

"В прошлом году тоже так было пару дней, потом исчезли".

Напомним, УНИАН писал, что в Бердянске туристы жалуются на настоящее нашествие медуз. Купаться невозможно, люди заходят в воду лишь по колени.

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Автор: Виктория Гордиенко