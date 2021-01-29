Владельцы ресторанного бизнеса собираются протестовать перед зданием правительства.

В столице Грузии 86 рестораторов договорились на сутки прекратить работать на доставку, чтобы выразить свое недовольство недостаточной поддержкой правительства на фоне "локдауна", длящегося уже два месяца.

Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

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Как сообщил глава Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе забастовка рестораторов запланирована на целые сутки 30 января.

"Из-за локдауна страна - на грани социального взрыва... Никаких эффективных шагов для решения проблем не видно. Поскольку правительство страны неправильно оценивает существующие проблемы и напоминает, что мы можем работать на доставку - в знак протеста мы приостанавливаем услуги доставки на один день", - говорится в сообщении Ассоциации рестораторов.

Параллельно владельцы ресторанного бизнеса собираются протестовать перед зданием правительства.

"Мы надеемся, что клиенты с пониманием воспримут наш шаг, вызванный крайним отчаянием", - добавляют в заявлении.

Локдаун в Грузии

Жесткий локдаун в Грузии продолжается с 28 ноября. С 1 февраля страна готовится постепенно ослаблять ограничения, однако даже после ослабления локдауна, большинство ресторанов в Грузии смогут работать только на доставку еды.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

С 19 декабря 2020 года по всей территории Украины начали действовать новые карантинные ограничения.

14 декабря 2020 года были обнародованы результаты исследования, согласно которым коронавирус уничтожил каждый четвертый ресторан в Киеве.

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Автор: УНИАН