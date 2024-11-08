Самый очевидный совет – стараться подбирать прямые рейсы, чтобы избежать "перебрасывания" вашего чемодана между самолетами.

Что может быть хуже, чем прилететь в место долгожданного отпуска и обнаружить, что ваш чемодан со всеми необходимыми вещами был утерян в аэропорту при погрузке на самолет. Ну а в праздничном хаосе вероятность этого резко возрастает.

Тем временем, эксперты сервиса 1st Move International removals дали несколько полезных советов, как минимизировать риск потери багажа в аэропорту.

Самый очевидный совет – стараться подбирать прямые рейсы, чтобы избежать "перебрасывания" вашего чемодана между самолетами.

Видео дня

"Большинство потерь багажа происходит во время международных рейсов, особенно с пересадками в периоды высокой загруженности, из-за повышенного риска перегрузки багажа из одного самолета в другой. Чтобы снизить риск, попробуйте забронировать прямые рейсы", – цитирует экспертов Daily Express.

В тех случаях, если пересадка неизбежна, путешественникам советуют закладывать больше времени между рейсами, чтобы у персонала аэропорта было больше времени для переноса багажа и снизился риск ошибок.

Еще одним важным моментом эксперты называют удаление старых наклеек авиакомпаний с багажа, касающихся предыдуших рейсов, чтобы избежать путаницы.

Вместо этого чемодан стоит оснастить прочной багажной биркой. С одной стороны, это поможет пассажиру быстро идентифицировать свои вещи, а, с другой стороны, если вы также напишите на бирке свои контактные данные, это облегчит сотрудникам аэропорта задачу по возврату вам утерянного багажа, отмечают эксперты.

Еще одним "продвинутым" вариантом защитить багаж от утери станет помещение в чемодан качественного GPS-трекера, который позволит отслеживать его местонахождение прямо с телефона, а также упростит поиск в случае, если авиакомпания все же потеряет ваши вещи.

Как сообщал УНИАН, ранее экспертам посоветовали не покупать чемоданы определенных цветов, поскольку их чаще всего теряют в аэропорту.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.