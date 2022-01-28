Примерно половина путешественников по всему миру планирует поездки внутри своей страны в течение 2022 года.

Глава Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) Марьяна Олеськив назвала увеличение интереса к внутренним путешествиям одним из главных туристических трендов на 2022 год.

Об этом она написана на своей странице в Facebook.

Предпочтение внутреннему туризму

"Без преувеличения, 2021 год стал точкой отсчета в основании новой культуры путешествий. Привычное понимание странствий изменилось, как и сама индустрия. В результате сформировалось несколько заметных трендов, которые, я уверена, останутся актуальными и разовьются в этом году. Первый мировой тренд, который появился после того, как большинство государств закрыли границы для иностранцев – увеличение доли внутренних путешествий. Во всех странах мира. И я прогнозирую, что такая тенденция будет актуальной долгосрочной перспективе, поскольку путешественники все больше будут открывать собственные страны под совсем другими ракурсами", – написала Олеськив.

Читайте такжеВ Гостуризма рассказали, сколько украинцев в прошлом году отдыхали за границейВ частности, по ее словам, согласно исследованию, проведенному Всемирным советом по путешествиям и туризму, примерно половина туристов по всему миру планирует путешествовать внутри своей страны в течение 2022 года.

Увеличение расходов на внутренние путешествия

В то же время глава ДАРТ констатировала, что в 2021 году расходы на туристические путешествия выросли практически во всех странах именно во внутреннем туризме. Например, европейцы тратили на путешествия по собственным странам на 30,2% больше, чем в 2020 году. А вот на международные путешествия расходы выросли лишь на 19,3% по сравнению с тем же 2020 годом. То же касается стран Южной и Северной Америки, где также выросли расходы на внутренний туризм – 43,7% и 37,9% соответственно. На Ближнем Востоке также выросли расходы и на путешествия внутри страны (38,6%), и за ее пределами (37,9%), здесь показатели почти идентичны.

Увеличение продолжительности путешествий

При этом из-за ограничений, связанных с пандемией, путешественники вынуждены искать новые варианты туристических поездок, учитывая текущие ограничения. Это привело к увеличению продолжительности путешествий: если в 2019 году средняя продолжительность внутренней поездки составила 4 дня, а международной – 9 дней, то в 2021 году свыше 52% путешественников во всем мире отдали предпочтение длительному пребыванию – примерно каждый четвертый из опрошенных продлевает свой тур до 10 ночей.

Повышение интереса к природным локациям

Кроме того, согласно опросу, проведенному Европейской туристической комиссией, большинство европейцев в этом году отдаст предпочтение краткосрочным поездкам к менее людным, незнакомым местам, природным объектам, национальным паркам, сельским поселениям, заповедным территориям. Увеличение интереса к подобным объектам можно наблюдать в бронировании билетов в национальные парки между 2019 и 2021 годами (на 37% и на 233,5% по сравнению с 2020 годом).

Поддержка локальных производителей

В мировой туристической практике появилось новое понятие – Philantourism, представляющий из себя вариант волонтерского туризма: путешественники сознательно выбирают место для следующего отдыха с целью поддержки местных общин, тратя деньги не просто на отдых, а для поддержки локальной экономики, мероприятий, проектов.

Молодежь быстрее адаптируется к новым условиям путешествий

"Если говорить о портрете потенциального путешественника 2022 года, то он юный и улыбчивый. Так, быстрее всех к изменениям, связанным с пандемией, адаптировалась молодежь. Именно они демонстрируют готовность путешествовать несмотря на ограничения и бронируют выбранные места для отдыха в основном онлайн. Социальные медиа и цифровой маркетинг стали неотъемлемым инструментом современной рекламы и, скорее всего, останутся такими в долгосрочной перспективе. Кстати, самой популярной сетью, которую используют молодые люди как источник вдохновения для путешествий, определена Instagram", – добавила Олеськив.

В то же время, по словам руководителя ДАРТ, в ТОП-10 самых популярных мест для посещения среди молодежи в 2021 году вошли: парки развлечений, зоопарки, музеи, аквариумы, сады и парки, горы, достопримечательности, исторические места, озера и храмы.

Как ранее сообщал УНИАН, по результатам исследования ДАРТ, чаще всего украинцы принимают во внимание советы друзей и родственников, проживающих в Украине, планируя туристические путешествия.