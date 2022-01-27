Среди соцсетей самым популярным источником информации оказался Facebook.

Чаще всего украинцы принимают во внимание советы друзей и родственников, проживающих в Украине, планируя туристические путешествия.

Об этом свидетельствуют результаты анализа источников информации, на которые полагаются современные путешественники прежде чем запланировать свои путешествия, проведенного Государственным агентством развития туризма (ДАРТ) перед началом нового туристического сезона 2022 года.

Вторым по важности действенным инструментом для планирования путешествий украинцы считают соцсети. На третьем месте – советы друзей и родственников, проживающих за рубежом, на четвертом – YouTube-контент о путешествиях, на пятом – выбор без выбора, поскольку это рабочие или бизнес-поездки. Закрывают топ-6 телепрограммы, посвященные путешествиям.

Читайте такжеСпасатели рассказали, как пользоваться мобильным приложением "Порятунок в горах"В то же время, среди 30% опрошенных респондентов, которые выбрали соцсети как главную помощь при принятии решения о путешествии, самым популярным источником информации оказался Facebook. При этом чем старше люди, тем чаще они его используют: если среди людей в возрасте 15-24 таких всего 31%, то в категории 35-44 их уже 84%, а в категории 55-64 – 87%.

Ситуация диаметрально противоположна с Instagram. Им, как инструментом для планирования путешествий, пользуется прежде всего молодежь: в возрасте от 15 до 25 лет – 84%, в возрасте от 25 до 34 – 58%, в возрасте 55-64 – всего 22%.

Что же касается мессенджеров, которые в последние годы выполняют также функцию социальных сетей с разнообразным контентом, тенденции отличаются по возрастному показателю. Viber чаще используют люди старшего возраста (10% в возрасте 15-24 и 29% в возрасте 65-70), а Telegram-наоборот (21% в возрасте 15-24 и 15% в возрасте 65-70).

В то же время, согласно результатам исследования, наименее популярными при принятии решений относительно путешествий оказались Tik Tok и Twitter – их наши соотечественники пока почти не используют для того, чтобы вдохновляться на новые путешествия. Впрочем, Tik Tok популярнее, чем Twitter, особенно среди молодежи.

В свою очередь председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив отметила, что собранные аналитические данные вполне подтверждают: диджитал-реклама и промо являются основным путем для поощрения путешествовать в ту или иную локацию.

"В прошлом году мы начали масштабную диджитал-промокампанию внутреннего туризма в Украине серией видеороликов и баннерной рекламы, охватив около 30 миллионов украинцев. Такой же большой охват имеем по иностранной аудитории – десятки миллионов людей увидели украинский туристический продукт и приехали в Украину. Наша задача на новый сезон – стимулировать путешествия по Украине еще больше", – заявила Олеськив.

В то же время, отмечают в Гостуризма, иностранцы взвешеннее и экономнее планируют свои путешествия. Поэтому первые три фактора, на которые они обращают внимание – это доступность локации, выбранной для путешествия, стоимость перелета, проживания и погодные условия. Также важным для них является разнообразие мероприятий для досуга.

Также в ДАРТ напомнили, что согласно данным опроса, 56% украинцев, планируя свой отдых за границей, воспользовались помощью поставщиков туристических услуг туроператоров и турагенств. Самостоятельно свои путешествия планировали 44%.

Как сообщал УНИАН, в 2021 году украинцы совершили 14,7 миллиона зарубежных туристических путешествий. Чаще всего в течение года украинцы путешествовали в страны Европы – 42%, в Турцию – 28% и Египет – 21%".