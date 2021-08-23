На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" в Киеве 22 августа 2021 года стартовал большой туристический фестиваль "Мандруй Україною", во время которого каждая область представляет собственные туристические магниты.
Как передает корреспондент УНИАН, в целом на фестивале оформлены стенды от представителей туристической отрасли всех 24 областей Украины и АР Крым, где как представители сферы отдыха, так и обычные туристы могут получить информацию об интересных маршрутах и локациях, а также полезные контакты. В целом, на выставке легко можно подыскать себе вариант для отпуска в Украине на любой вкус, причем даже в тех регионах, от которых вы этого совсем не ожидали.
Кроме того, на фестивале работает ярмарка народных ремесел, где можно приобрести сувениры, одежду, гастрономию и другие интересные товары от локальных производителей со всех регионов Украины, а также принять участие в интересных мастер-классах.
Также в рамках фестиваля запланированы семь панельных дискуссий на тему развития туризма в Украине. Первые две из них, в том числе при участии министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, прошли в первый день фестиваля. Еще пять состоятся 23-24 августа.
Читайте такжеЗеленский презентовал мероприятия к 30-му Дню Независимости Украины: военный парад, концерт, праздничное шоу"Наша страна – очень большая и многогранная, у нас есть колоссальное культурное и национальное наследие, талантливые и гостеприимные люди, аутентичность, разнообразие природы. Об этом нужно говорить и популяризировать среди потенциальных туристов. В последующие годы планируем продолжить эту традицию и надеемся, что достигнем еще большего охвата. Создание новой культуры путешествий по собственной стране – наша стратегическая цель. Важно показать, что настоящая красота и история значительно ближе и для этого стоит лишь посетить соседний регион или город", – заявила во время открытия фестиваля Марьяна Олеськив.
Вход на фестиваль бесплатный, достаточно лишь оплатить вход на территорию музея "Пирогово": 80 гривень за взрослый билет и 40 гривень за детский. Сама территория музея народной архитектуры под открытым небом также будет интересна для посещения, особенно накануне Дня Независимости Украины.
Как ранее сообщал УНИАН, также 23 августа 2021 года в Киеве на территории ВДНХ состоится национальный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин", приуроченный к 30-летию независимости Украины.
Кроме того, 20 августа на территории ландшфтного парка "Певческое поле" стартовала выставка цветов ко Дню Независимости, посвященная творчеству народной художницы Марии Примаченко. Продлится фестиваль до 19 сентября.