Фестиваль "Мандруй Україною" будет проходить в Киеве 22-24 августа 2021 года.

На территории Национального музея народной архитектуры и быта Украины "Пирогово" в Киеве 22 августа 2021 года стартовал большой туристический фестиваль "Мандруй Україною", во время которого каждая область представляет собственные туристические магниты.

Как передает корреспондент УНИАН, в целом на фестивале оформлены стенды от представителей туристической отрасли всех 24 областей Украины и АР Крым, где как представители сферы отдыха, так и обычные туристы могут получить информацию об интересных маршрутах и локациях, а также полезные контакты. В целом, на выставке легко можно подыскать себе вариант для отпуска в Украине на любой вкус, причем даже в тех регионах, от которых вы этого совсем не ожидали.

Кроме того, на фестивале работает ярмарка народных ремесел, где можно приобрести сувениры, одежду, гастрономию и другие интересные товары от локальных производителей со всех регионов Украины, а также принять участие в интересных мастер-классах.

Также в рамках фестиваля запланированы семь панельных дискуссий на тему развития туризма в Украине. Первые две из них, в том числе при участии министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и главы Государственного агентства развития туризма Украины Марьяны Олеськив, прошли в первый день фестиваля. Еще пять состоятся 23-24 августа.

Читайте такжеЗеленский презентовал мероприятия к 30-му Дню Независимости Украины: военный парад, концерт, праздничное шоу"Наша страна – очень большая и многогранная, у нас есть колоссальное культурное и национальное наследие, талантливые и гостеприимные люди, аутентичность, разнообразие природы. Об этом нужно говорить и популяризировать среди потенциальных туристов. В последующие годы планируем продолжить эту традицию и надеемся, что достигнем еще большего охвата. Создание новой культуры путешествий по собственной стране – наша стратегическая цель. Важно показать, что настоящая красота и история значительно ближе и для этого стоит лишь посетить соседний регион или город", – заявила во время открытия фестиваля Марьяна Олеськив.

Вход на фестиваль бесплатный, достаточно лишь оплатить вход на территорию музея "Пирогово": 80 гривень за взрослый билет и 40 гривень за детский. Сама территория музея народной архитектуры под открытым небом также будет интересна для посещения, особенно накануне Дня Независимости Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, также 23 августа 2021 года в Киеве на территории ВДНХ состоится национальный фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин", приуроченный к 30-летию независимости Украины.

Кроме того, 20 августа на территории ландшфтного парка "Певческое поле" стартовала выставка цветов ко Дню Независимости, посвященная творчеству народной художницы Марии Примаченко. Продлится фестиваль до 19 сентября.

Автор: Марина Григоренко