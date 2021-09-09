Александр Старух уверен, что курортный сезон в Запорожской области провален, в частности, из-за построенного Керченского моста.

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух уверен, что курортный сезон-2021 в регионе провален, потому что причиной нашествия медуз стало строительство Керченского моста и действия России, которая для полива забирает воду из рек.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Старух заявил во время совещания в курортном поселке Кирилловка.

В частности, он напомнил, что в этом году отдыхающих буквально атаковали медузы, которых было необычно много. По словам главы области, нашествие медуз связано со стремительным повышением уровня солености воды в Азовском море. Как отмечают экологи, несколько лет подряд в Азовское море не поступает пресная вода из основных водных артерий – в частности из реки Дон.

Глава ЗОГА уверен: реки обмелели из-за того, что россияне забирают пресную воду для полива, а в результате строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что и стало поводом для "миграции" медуз к Азову.

Читайте такжеВ Кирилловке туристам запретили вытаскивать медуз на берегИменно из-за действий России, по мнению главы ЗОГА, медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил посчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором.

Кто должен готовить иски и считать убытки, глава области не сообщил.

Нашествие медуз на Азовском море

Курорты Азовского моря в этом году атаковали медузы, которых было настолько много, что невозможно было зайти в воду. В частности, бедствие постигло Кирилловку и Приморск, а в Бердянске свирепствовали еще и комары.

Очевидцы снимали стаи медуз на видео и выкладывали в социальные сети, а в Кирилловке заметили кладбище медуз.

В Министерстве здравоохранения тем временем рассказали, чем опасны медузы и что делать при ожоге. Так, щупальца медузы содержат микроскопические зазубренные жала с крохотными луковичками с ядом и спиральными трубками с острыми концами. При контакте медузы с кожей у человека может возникнуть жжение, покалывание, онемение и покраснение.

Если медуза вас обожгла, следует сразу выйти из воды, видимые жала осторожно выщипать пинцетом, а место ожога и/или контакта медузы с кожей промыть морской или соленой водой. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты.

Автор: Ирина Дубченко