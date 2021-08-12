Специальные сетки, которые должны сдерживать медуз, работают очень плохо.

Медузы продолжают атаковать популярный в Украине морской курорт Кирилловку. На пляже уже образовались кладбища морских обитателей.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Земеля".

В ролике видно, что на пляже много отдыхающих и людей не смущают горы медуз на песке. Они продолжают загорать и купаться в море.

В некоторых местах натянуты специальные сетки. Правда, по словам отдыхающих, они особо не спасают.

Читайте такжеМедузы, высокие цены и "хамский" сервис: как "умирают" украинские курорты Азовского моряНекоторые туристы вылавливают из воды медуз пакетами и выбрасывают на берег, чтобы хоть как-то очистить море от морских обитателей.

"На пляже прям целое медузное кладбище. Люди даже пакетами вылавливают их из моря и кладут на берег. При этом наша власть ничего не делает", – отметил мужчина.

Как ранее сообщал УНИАН, в курортной Кирилловке, где власти искали добровольцев для очистки пляжей от медуз, зафиксировали их новое нашествие. Покупаться в море было невозможно, вода очень сильно щипала. При этом вечером в воде были повсюду обрывки щупалец, просто невозможно было пройти, повсюду плавали кусочки медуз, ядовитые

Автор: Анастасия Горбачева