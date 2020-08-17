В Азовском море заметили "остров из медуз": ученые дали объяснение феномену (видео)

В ближайшие дни ситуация может измениться.

Отдыхающие в курортном Бердянске сумели заснять аномальное явление - "остров из медуз" в Азовском море.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Как отмечается, гигантскую плавучую колонию заметили в полусотнях метров от берега - среди них даже было трудно разглядеть воду.

Из-за большого количества медуз в Азовском море в нынешнем году отдыхающие зачастую предпочитают морским купаниям прогулки по побережью.

Ученые говорят, что увеличение популяции медуз напрямую связано с тем, что вода становится более соленой. К примеру, в Азовском море этот показатель составляет 14 промилле - в полтора раза выше, чем было в 90-х годах. Отдельное влияние оказывают изменения климата.

"Кроме того, что соленость в Азовском море выше и это способствует распространению черноморской фауны, однако у нас еще не было сильных морозов прошлой зимой и медузы не погибали зимой в Азовском море", - пояснил заместитель директора НИИ рыбного хозяйства и экологии моря Константин Демьяненко.

В ближайшие дни в Бердянске прогнозируют сильные волны, которые должны отпугнуть медуз.

Медузы на морях в Украине: что известно

Ранее туристы показали на видео нашествие медуз в Кирилловке.

Впоследствии большое количество медуз зафиксировали на других курортах Азовского побережья.

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Автор: Юрий Годован