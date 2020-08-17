В Азовском море заметили "остров из медуз": ученые дали объяснение феномену (видео)
Отдыхающие в курортном Бердянске сумели заснять аномальное явление - "остров из медуз" в Азовском море.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Как отмечается, гигантскую плавучую колонию заметили в полусотнях метров от берега - среди них даже было трудно разглядеть воду.
Из-за большого количества медуз в Азовском море в нынешнем году отдыхающие зачастую предпочитают морским купаниям прогулки по побережью.
Ученые говорят, что увеличение популяции медуз напрямую связано с тем, что вода становится более соленой. К примеру, в Азовском море этот показатель составляет 14 промилле - в полтора раза выше, чем было в 90-х годах. Отдельное влияние оказывают изменения климата.
"Кроме того, что соленость в Азовском море выше и это способствует распространению черноморской фауны, однако у нас еще не было сильных морозов прошлой зимой и медузы не погибали зимой в Азовском море", - пояснил заместитель директора НИИ рыбного хозяйства и экологии моря Константин Демьяненко.
В ближайшие дни в Бердянске прогнозируют сильные волны, которые должны отпугнуть медуз.
Медузы на морях в Украине: что известно
- Ранее туристы показали на видео нашествие медуз в Кирилловке.
- Впоследствии большое количество медуз зафиксировали на других курортах Азовского побережья.
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