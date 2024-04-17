В список попали города Польши, Испании, Португалии, Франции и Бельгии.

Люди отправляются в путешествие с разными целями – кто-то хочет познать мир, а кто-то обрести внутреннюю гармонию, одним туристам интересна культура, а других привлекают более приземленные вещи.

Издание Which? Travel назвало семь городов Европы, куда стоит отправиться тем туристам, для которых основно целью поездки является желание насладиться местной гастрономией и напитками. Для этого был проведен опрос среди читателей издания.

1. Краков, Польша. Второй по величине польский город неодиданно для многих возглавил рейтинг. Туристы отмечают, что еда в Кракове – сытная и дешевая, а потому этот город идеально подходит для тех, кто любит плотно покушать. Особенно гостям рекомендуют попробовать традиционное блюдо польской кухни – пероги (pierogi) с различными начинками, очень напоминающие украинские вареники. В качестве бонусу – Краков сам по себе очень красивый город, где точно будет что посмотреть и чем заняться. Подробнее о городе подробнее читайте в нашем отдельном материале.

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2. Валенсия, Испания. Песчаные пляжи, очаровательный исторический квартал и футуристический Город искусств и наук – в Валенсии есть все для туристов, плюс отличная еда. Туристам особенно рекомендуют перекусить на центральном продуктовом рынке, где расположено немало достойных внимания баров и ресторанов. В первую очередь следует попробовать паэлью, ведь Валенсия – ее родина. Еще один менее известный местный продукт – орчата, сладкий напиток из орехов. Подробнее о городе читайте в нашем отдельном материале.

3. Фуншал, Мадейра, Португалия. Террасные виноградники, поднимающиеся по склонам холмов острова, обеспечивают туристов знаменитым крепленым вином. При этом плодородные вулканические почвы Мадейры и теплый климат позволяют выращивать там практически все: от бобов до маракуйи. Все это можно найти на Art Deco Mercado dos Lavradores – знаменитом фермерском рынке старого города. Рыбный рынок находится прямо по соседству. Круглые мадейрские лепешки Bolo do caco, приготовленные на плоской плите из базальтового камня и подаваемые с чесночным маслом, станут восхитительным дополнением к местным морепродуктам. Подробнее о городе читайте в нашем отдельном материале.

4. Севилья, Испания. Второй испанский город, попавший в рейтинг, славится тапас, которые здесь представлены в самых разнообразных вариациях. Дополнить их стоит знаменитой мансанильей – испанской вариацией хереса.

5. Барселона, Испания. Хоть это тоже Испания, в Каталонии туристов ждет совершенно другой вкус кухни. Фирменным блюдом здесь является соленая треска, а также arròs negre – блюдо из риса, приправленное и окрашенное чернилами кальмара, которое лучше всего подавать с ложкой домашнего айоли. Фидеуа – еще одно классическое блюдо, похожее на паэлью из морепродуктов, но с лапшой вместо риса. Запить все это можно бокалом кавы – каталонским ответом шампанскому. Подробнее о городе читайте в нашем отдельном материале.

6. Бордо, Франция. Знаменитые насыщенные красные вина этого региона являются очевидным преимуществом. Подают его обычно к блюдам из нежной телятины – ведь регион славится также пастбищами коров на свободном выгуле и травяном откорме. Завершить трапезу можно фирменным десертом канеле, приправленным ванилью и ромом. Его выпекают в рифленых медных формах, что придает ему характерную темную карамелизированную корочку.

7. Брюгге, Бельгия. Траппистское пиво (сваренное бельгийскими монахами) и свежеприготовленные вафли (покрытые густыми взбитыми сливками) являются здесь очевидными фаворитами. Но также стоит обратить внимание на шоколад – его здесь можно найти в любых комбинациях форм и вкусов. Особенно Бельгия славится своими мягкими пралине со сливочной начинкой. Подробнее о городе читайте в нашем отдельном материале.

Как сообщал УНИАН, ранее компания DFDS составила рейтинг лучших пивных направлений Европы. Пивной столицей Европы неожиданно для многих признали испанский Мадрид, а самые приятные цены на пенный напиток – в испанкой Валенсии и португальском Порту.

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