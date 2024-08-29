Главные сериалы сентября 2024 года: "Пингвин", "Это все Агата" и "Идеальная пара"

УНИАН подготовил подборку из восьми самых интересных сериалов первого месяца осени 2024 года.

Сентябрь 2024 года порадует киноманов у "малых экранов" сразу несколькими сериальными новинками, среди которых – криминальный экшн "Ночь боя: Ограбление на миллион долларов" с Кевином Хартом и Сэмюэлем Л. Джексоном, криминальная драма "Идеальная пара" с Николь Кидман и Ливом Шрайбером, мрачное фэнтези "Это все Агата" из киновселенной Marvel и криминальное фэнтези "Пингвин" с Колином Фарреллом.

Также зрителей ждут новые сезоны нескольких хитовых сериалов – шпионской черной комедии "Медленные лошади" с Гэри Олдменом, романтической комедии "Эмили в Париже" с Лили Коллинз, новой части криминальной антологии "Монстры" от Райана Мерфи и сверхъестественного психологического триллера "Извне".

Обо всех восьми самых интересных сериалах первого месяца осени читайте в обзоре УНИАН.

Медленные лошади

Slow Horses (США, Apple TV+, черная комедия/шпионское/триллер, 4 сезон, премьера – 4 сентября)

Этот расхваленный критиками шпионский сериал, основанный на одноименном романе Мика Херрона, рассказывает об успешном шпионе из МИ5, сосланного в административный отдел "Медленные лошади" после серьезных ошибок. Здесь он вместе с другими "наказанными" вынужден терпеть скучные задания от своего руководителя, который только и ждет, чтобы они сами уволились от безысходности. Впрочем, вскоре сотрудники отдела оказываются втянуты в опасную авантюру, затеянную в главном управлении МИ5.

Главные роли в сериале исполняют Гэри Олдмен ("Дракула", "Леон", "Пятый элемент", "Темные времена", франшиза о Гарри Поттере), Кристин Скотт Томас ("Четыре свадьбы и похороны", "Английский пациент", "Темные времена"), Оливия Кук ("Первому игроку приготовиться", "Звук металла", "Дом дракона"), Джек Лауден ("Дюнкерк", "71") и другие.

Четвертый сезон сериала будет состоять из шести эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно, а остальные четыре по одному раз в неделю с финалом 1 октября.

Также уже известно, что у сериала будет и пятый сезон.

Ночь боя: Ограбление на миллион долларов

Fight Night: The Million Dollar Heist (США, Peacock, криминал/экшн, 1 сезон, премьера – 5 сентября)

Этот мини-сериал, основанный на одноименном подкасте 2020 года, рассказывает об одной ночи в 1970 году, когда легендарный Моххамед Али триумфально возвращается в мир бокса, побеждая Джерри Куорри. Позже той же ночью сотни людей были ограблены на его вечеринке в результате массового вооруженного ограбления.

Главные роли исполнили Кевин Харт (франшиза "Джуманджи", "Полтора шпиона", "Бордерлендс"), Терренс Ховард ("Свидетель на свадьбе", "Железный человек"), Дон Чидл ("Железный человек 2", "Отель "Руанда"), Сэмюэл Л. Джексон ("Криминальное чтиво", франшиза "Мстители") и другие.

Шоу будет насчитывать шесть эпизодов.

Идеальная пара

The Perfect Couple (США, Netflix, криминал/драма/загадочное, 1 сезон, премьера – 5 сентября)

В центре сюжета этого мини-сериала, основанного на одноименном романе Элин Гильдербранд, – молодая девушка Амелия, которая вот-вот выйдет замуж за наследника очень богатой и влиятельной семьи. Приехав на остров Нантакет, где живут ее будущие родственники, героиня сталкивается с неприязнью со стороны матери семейства – писательницы Грир Гаррисон Уинбери. Ситуация обостряется, когда утром в день свадьбы в водах местной гавани обнаруживается тело, и все участники вечеринки внезапно оказываются под подозрением.

Главные роли в шоу исполнили Николь Кидман ("Мулен Руж!", "Часы", "Аквамен", "Убийство священного оленя"), Лив Шрайбер ("Крик", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Город астероидов"), Ив Хьюсон ("Шпионский мост", "Тесла"), Дакота Фэннинг ("Война миров", "Праведник 3", франшиза "Сумерки"), Джек Рейнор ("Трансформеры: Эпоха истребления", "Макбет", "Солнцестояние"), Меганн Фехи (2 сезон сериала "Белый лотос") и другие.

Сняла сериал датский режиссер Сюзанна Бир, в активе которой есть премии "Оскар", "Эмми" и "Золотой глобус". Среди ее самых известных работ – фильмы "Месть" и "Птичий короб", а также сериалы "Ночной администратор" и "Первая леди".

Шоу будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Эмили в Париже

Emily in Paris (США, Netflix, комедия/драма/романтика, 2 часть 4 сезона, премьера – 12 сентября)

В новом сезоне этого абсолютно бессмысленного, но очень красивого сериала от Netflix американка Эмили, живущая и работающая во французской столице, продолжает пытаться разобраться в отношениях со страстным французским шеф-поваром Габриэлем и прагматичным британским банкиром Алфи. Одновременно личные проблемы Эмили снова вмешиваются в ее работу. Также она попадет в Рим, где у нее, возможно, появится новое романтическое увлечение.

К главным ролям в новом сезоне сериала вернутся Лили Коллинз (Эмили Купер), Эшли Парк (Минди Чен), Лукас Браво (Габриэль), Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Люсьен Лависконт (Алфи), Камилль Раза (Ками), Сэмюэл Арнольд (Жюльен), Бруно Гуэри (Люк), Уильям Абади (Антуан Ламберт) и другие.

Выход нового сезона "Эмили в Париже" был разделен на две части – первые пять эпизодов вышли 15 августа 2024 года, а еще пять станут доступны 12 сентября 2024 года.

Это все Агата

Agatha All Along (США, Disney+, мрачное фэнтези/комедия, 1 сезон, премьера – 18 сентября)

В центре сюжета этого нового мини-сериала из киновселенной Marvel – могущественная ведьма Агата Харкнесс, впервые представленная в шоу "ВандаВижен" как "надоедливая соседка Агнесс". После финальной схватки с Вандой Максимофф колдунья теряет свои силы и забывает кто она такая. Когда же с помощью другой ведьмы она постепенно возвращает свои воспоминания, Агата решает собрать новый ковен из весьма колоритных персонажей.

В новом шоу к роли Агаты Харкнесс вернулась Кэтрин Хан ("Достать ножи 2", "Очень плохие мамочки", "Тайная жизнь Уолтера Митти").

Также в шоу появится огромное количество новых персонажей. В частности, ведьм, которых в свой ковен хочет привлечь главная героиня, сыграли Обри Плаза (сериалы "Белый лотос 2", "Парки и зоны отдыха"), Сашир Замата (скетч-шоу Saturday Night Live), Али Ан (сериалы "Дипломатка", "Сверхъестественное"), Пэтти Люпон ("Все страхи Бо", сериалы "Американская история ужасов: Нью-Йорк", "Бульварные ужасы") и Дебра Джо Рапп ("Великий", "Смерть ей к лицу"), которая уже появлялась в сериале "ВандаВижен" в роли миссис Харт. Тем временем, звезда сериала "Когда замирает сердце" Джо Локк сыграет роль фамильяра Агаты Билли Каплана (в комиксах супергерой Wiccan).

Первые два эпизода шоу покажут 18 сентября 2024 года на Disney+, а еще семь будут выходить по одному раз в неделю с финалом 6 ноября 2024 года.

Пингвин

The Penguin (США, Max, криминал/супергеройское, 1 сезон, премьера – 19 сентября)

Действие этого мини-сериала по комиксам DC разворачивается через неделю после событий фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза 2022 года. Шоу рассказывает о приходе Освальда "Оза" Кобблпота (Пингвина) к власти в преступном мире Готэм-Сити после устранения Кармайна Фальконе.

К главной роли в сериале вернулся изменившийся до неузнаваемости ирландский актер Колин Фаррелл ("Залечь на дно в Брюгге", "Лобстер", "Банши Инишерина"), который также сыграл Пингвина в фильме 2022 года.

Кроме того, в шоу сыграли Кристин Милиоти (София Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе) и Кленси Браун (Сальваторе Марони).

Первый сезон мини-сериала будет состоять из восьми эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю с финалом 10 ноября 2024 года.

Монстры: История Лайла и Эрика Менендес

Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story (США, Netflix, криминал/драма, 2 сезон, премьера – 19 сентября)

Захватывающая криминальная драма на основе реальных событий рассказывает историю братьев Менендес, осужденных за жестокое убийство собственных родителей в Беверли-Хиллз в 1989 году.

Главные роли в шоу исполнили Николас Чавес (сериалы "Главный госпиталь", "Grotesquerie"), Купер Кох ("Swallowed"), Хавьер Бардем ("Старикам здесь не место", "Вики Кристина Барселона", "Дюна"), Хлоя Севиньи ("Парни не плачут", "Зодиак", "Целиком и полностью") и другие.

Сериал является второй частью антологии "Монстры" от Райана Мерфи и Яна Бреннана – после "Монстр: История Джеффри Дамера" 2022 года с Эваном Питерсом в главной роли.

Как и в случае с первым сезоном, музыку ко второму создали Ник Кейв и Уоррен Эллис.

Сезон будет насчитывать девять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Извне

From (США, MGM+, психологический триллер/сверхъестественное, 3 сезон, премьера – 22 сентября)

События фильма происходят в страшном городке в средней части США, откуда не могут уехать все, кто туда попадает, а его жители пытаются остаться в живых и ищут выход. Одновременно их мучают ужасные ночные существа из окружающего леса.

Главные роли в шоу исполняют Гарольд Перрино (сериалы "Сыны анархии", "Константин"), Каталина Сандино Морено ("Самый жестокий год", "Че"), Эйон Бейли (сериалы "Однажды в сказке", "Противостояние", "Рэй Донован") и другие.

Третий сезон сериала будет насчитывать десять эпизодов.

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Марина Григоренко