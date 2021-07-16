Страны в индивидуальном порядке будут решать, пускать ли на свою территорию туристов из Украины.

Украинские сертификаты вакцинации не дают украинцам возможности свободно отправиться путешествовать в страны Евросоюза. Несмотря на то, что украинское государство оказалось в "зеленой зоне", каждая из стран ЕС в индивидуальном порядке будет решать, пускать ли ей на свою территорию туристов из Украины.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил ведущий эксперт Минздрава в борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Дубров.

Врач напомнил, что Австрия и Нидерланды разрешают въезжать на территории своих государств лицам, которые уже как две недели вакцинировались. Однако та же Италия въезд иностранцам при таком условии не разрешает.

По словам Дуброва, COVID-паспорта не открывают полностью границы ЕС. Поэтому украинским туристам необходимо уточнять на сайте министерства иностранных дел, какие страны можно им посещать с целью туристических поездок.

Читайте такжеПервая страна в Европе полностью закроет въезд для невакцинированных туристов

"Ковидные сертификаты, те, что сейчас в приложении "Дія", для тех, кто успел их получить, поскольку они тестируются, действительно включают информацию о номере паспорта и о названии вакцины, которой вакцинировались, информацию, когда вакцинировались, и срок действия сертификата. Но пока этот сертификат не дает права свободно путешествовать в страны ЕС. Надо смотреть на сайте МИД конкретно по каждой стране. Ряд стран действительно позволяет вакцинированным украинцам с целью туризма посещать страны", - подчеркнул Сергей Дубров.

Сертификаты вакцинации в Украине - признание

В мае МИД Украины начало работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дия".

В Греции пообещали признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил министру иностранных дел Дании Йеппе Кофод взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Денис Прядко