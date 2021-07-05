На этой неделе Минцифры начнет самооценку готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС.

Украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, тали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала «Дія».

Об сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб на своей странице в соцсети Facebook.

"Цифровые COVID-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дія", - написал он.

По его словам, главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.

Также Выскуб отметил, что первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных, а уже в течение июля Минцифры планирует запустить также цифровое отображение данных о ПЦР-тестировании и информацию для тех, кто переболел.

Кроме этого, замминистра сообщил, что на этой неделе Минцифры начнет самооценку готовности к признанию наших сертификатов странами-членами ЕС, после чего будет официальная оценка и процесс заключения международных соглашений.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация в тестовом режиме так называемых "ковидных сертификатов". Это документ, который будет генерироваться в приложении «Дія» или на портале "Дія". Для того, чтобы его сгенерировать, человек должен пройти полный курс вакцинации и дать запрос в «Дію» для генерирования этого сертификата.

По словам генерального директора Центра общественного здоровья Украины Романа Родыны, украинские COVID-сертификаты, которые сегодня начинают выдавать в тестовом режиме, будут признаваться в Европейском Союзе, но многие страны еще не разрешили въезд украинцам в период пандемии коронавирусной болезни.

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Автор: Павел Степанец