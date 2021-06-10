Украинцы с 11 июня смогут путешествовать в Венгрию с отечественными свидетельствами о вакцинации.

Венгрия стала первой страной-членом Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о полной вакцинации и открывает границы для украинцев с 11 июня.

Об этом глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности", - заявил Кулеба.

По его словам, Венгрия стала первой страной ЕС, с которой есть такое решение.

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Свидетельство о вакцинации в Украине

В мае МИД Украины начал активную работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом. В частности, Украина готова заключить такие соглашения со всеми заинтересованными странами до того момента, когда на общеевропейском уровне появится единый механизм сертификатов вакцинации.

9 июня Европейский парламент окончательно дал "зеленый свет" внедрению цифровых COVID-сертификатов для путешествий в условиях пандемии. Теперь этот законодательный акт должен одобрить Совет ЕС, а затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС, чтобы цифровые COVID-сертификаты вступили в силу и начали использоваться с 1 июля 2021 года.

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после Евросоюза.

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Автор: Виталий Саенко