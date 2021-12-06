Черногория сократила срок действия COVID-сертификатов. Теперь документ о вакцинации будет действовать только шесть месяцев.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Черногории.
С 3 декабря въезд в страну возможен при условии, что турист прошел полную вакцинацию не позднее чем за шесть месяцев и не ранее 14 дней до момента пересечения границы.
Читайте такжеВ МИД рассказали, при каких условиях украинских туристов пускают разные страны Европы (инфографика)В Черногорию будут пускать туристов, привитых любой вакциной. COVID-сертификат может быть электронным или бумажным, украинским или английским языками.
Кроме того, в Черногорию могут въезжать и невакцинированные туристы при условии наличия:
- отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до въезда;
- положительного ПЦР-теста, полученного не ранее 14 дней и не позднее 180 дней до въезда;
- отрицательного экспресс-теста на антиген, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения границы с Черногорией.
Туристы до 18 лет могут въезжать без ограничений.
Как сообщал УНИАН, ранее Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обязал всех путешественников из других стран делать тест на коронавирус.
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