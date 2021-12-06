Изменения коснутся также граждан Украины.

Черногория сократила срок действия COVID-сертификатов. Теперь документ о вакцинации будет действовать только шесть месяцев.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Черногории.

С 3 декабря въезд в страну возможен при условии, что турист прошел полную вакцинацию не позднее чем за шесть месяцев и не ранее 14 дней до момента пересечения границы.

Читайте такжеВ МИД рассказали, при каких условиях украинских туристов пускают разные страны Европы (инфографика)В Черногорию будут пускать туристов, привитых любой вакциной. COVID-сертификат может быть электронным или бумажным, украинским или английским языками.

Кроме того, в Черногорию могут въезжать и невакцинированные туристы при условии наличия:

отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до въезда;

положительного ПЦР-теста, полученного не ранее 14 дней и не позднее 180 дней до въезда;

отрицательного экспресс-теста на антиген, сделанного не позднее 48 часов до момента пересечения границы с Черногорией.

Туристы до 18 лет могут въезжать без ограничений.

Как сообщал УНИАН, ранее Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обязал всех путешественников из других стран делать тест на коронавирус.

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Автор: Марта Гичко