Срок действия ПЦР-теста уменьшился до одного дня, он является обязательным для всех путешественников, в том числе детей.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) обязал всех путешественников из других стран делать тест на коронавирус.

Теперь, начиная с 6 декабря все путешественники, независимо от гражданства или статуса вакцинации, должны будут показать отрицательный тест на COVID-19, сообщили в CDC.

Этот тест должен быть сделан не ранее одного календарного дня до въезда в США. Например, если вы прибудете в США в воскресенье, то тест нужно сделать в субботу, или в воскресенье. Это правило распространяется также на детей в возрасте от двух лет.

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CDC также рекомендует всем путешественникам делать тест на коронавирус через 3-5 дней после прибытия в США, а невакцинированным путешественникам следует находиться на карантине в течение 7 дней после путешествия.

Отмечается, что новые правила пересечения границы позволят защитить путешественников, а также здоровье и безопасность американских граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

CDC признает антиген тесты, а также тесты на нуклеиновую кислоту, пишет Avianews. К ним относятся тесты методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В качестве альтернативы тестам можно показать подтверждение о выздоровлении от COVID-19 не позднее 90 дней до вылета в США. Для этого у человека должно быть сразу два документа: положительный тест на коронавирус, полученный не более 90 дней назад; справка врача о том, что пассажир может путешествовать.

Как сообщается в сюжете ТСН, США также продлили масочный режим в самолетах, аэропортах, поездах и другом общественном транспорте до середины марта. Нарушителей карантина наказывают штрафом до 3 тысяч долларов.

Новый штамм коронавируса: Омикрон

Как сообщал УНИАН, новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября.

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство. "Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее, чем штамм "Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавирус "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был обнаружен.

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Автор: Александр Топчий