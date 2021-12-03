Священник призвал тех, кто все же купил сертификаты о вакцинации, покаяться в содеянном.

Украина ежедневно борется с проблемой подделки COVID-сертификатов о вакцинации. В то же время религия считает покупку такого документа грехом.

Об этом в интервью 24 канала рассказал священнослужитель УГКЦ Тарас Михальчук.

По его словам, сейчас общество активно осуждает друг друга из-за вакцинации. Однако покупка COVID-сертификата – это еще хуже, чем осуждение.

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"Здесь есть объективное действие, материальное действие, обман. Мы имеем дело с обманом", – подчеркнул священнослужитель.

Отец Тарас отметил, что обманывать безусловно нельзя, потому что в результате это дает негативные последствия. Священник предостерег от соответствующего поступка.

По словам священнослужителя при покупке COVID-сертификата надо понять, что подвергается опасности человек, который этим занимается.

"Я лично, как священник, очень прошу - не покупайте этих вещей! Не хотите делать прививку, вы имеете на это право, но покупать эти вещи – я очень прошу не делайте этого", – сказал отец Тарас.

"Когда человек говорит, что я хочу покупать такую вещь (сертификат - ред.), то я ее предостерегаю. Но если вы это уже сделали, то я очень прошу – идите покайтесь", – рассказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 ноября в Украине было обнаружено более 210 тысяч поддельных сертификатов.

2 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №6084, который вводит уголовную ответственность и штрафы до 170 тыс. грн за подделку документов о вакцинации от COVID-19.

COVID-сертификат в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко