Теперь добраться до популярного горнолыжного курорта во Львовской области скоростным экспрессом можно по пятницам, субботам и воскресеньям.

"Бойковский экспресс" №745/746 "Киев – Славское" переходит на осенний сезон перевозок в качестве поезда выходного дня.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци".

Соответственно, теперь добраться до популярного горнолыжного курорта во Львовской области скоростным экспрессом можно по пятницам, субботам и воскресеньям.

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Выезжать поезд будет в 06:20 из столицы, в 12:02 он будет во Львове, а в 14:05 – в Славском.

Обратный рейс будет отправляться из Славского в 14:25, во Львове поезд будет в 16:25, а в Киеве – в 22:32.

Также поезд будет делать остановки на станциях Святошин, Коростень, Броды, Стрый и Сколе.

Стоимость билетов стартует от 510 грн, приобрести их можно в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах.

Отметим, что также ежедневно до Славского из Киева можно добраться четырьмя "лежачими" поездами.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" с 15 сентября 2022 года начала возвращать железнодорожное сообщение на деоккупированную Харьковщину.

Кроме того, ранее национальный железнодорожный перевозчик объявил о запуске "пилотных" поездов с новыми стандартами качества обслуживания пассажиров.