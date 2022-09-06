В украинских поездах будет больше комфорта / фото t.me/UkrzalInfo

"Укрзалізниця" запустит "пилотные" поезда с новыми стандартами качества обслуживания пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Telegram.

"Мы решили, что каждый украинский пассажир заслуживает уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Поэтому начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах "Укрзализныци", – говорится в сообщении.

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Так, в рамках "пилота" на первых двух поездах будут тестироваться:

  • моющие средства для внутренней мойки вагонов;
  • вместо кускового мыла для рук будут тестировать пену в автоматических дозаторах;
  • более удобные держатели для туалетной бумаги и обновленная бумага;
  • накладки на унитазы в уборных;
  • дозаторы бумажных полотенец.
В украинских поездах будет больше комфорта / фото t.me/UkrzalInfo

Также, пассажирам предложат гигиенические наборы с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Все это пассажиры плацкартных и купейных вагонов смогут купить у проводника, а для пассажиров вагонов люкс (СВ) этот набор будет включено в стоимость билета, отмечают в пресс-службе.

"Пилотные" вагоны получат рейсы №75/76 "Кривой Рог – Киев" и "Поезд к победе" (до 13.09.2022 курсирует на маршруте №31/32 "Запорожье – Львов").

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" провела сезонное обновление расписаний и маршрутной сетки скоростных поездов Интерсити+.