Коронавирусный кризис еще больше укрепил позиции устойчивого развития сельских общин.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet определил лучшие туристические направления и персоналии в сфере туризма в рамках ежегодного конкурса Best in Travel 2021.

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Итоге конкурса опубликованы на портале Lonely Planet.

Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса, которая практически остановила путешествия по всему миру, редакция Lonely Planet решила немного изменить формат отбора лучших. Так, если в прошлые годы опрошенные порталом профессиональные путешественники определяли лучшие туристические направления в категориях «Топ стран», «Топ городов», «Топ регионов» и «Топ оптимальных направлений», то в этом году решили просто отметить тех, кто приложил максимум усилий для развития устойчивого туризма (Sustainability Winners). Именно устойчивое ответственное развитие зеленого туризма с целью поддержки местных общин ООН определила основной темой в отрасли на 2020 год, даже до начала пандемии коронавируса.

«Когда в этом году наш мир полностью остановился, мы задумались над тем, как можно лучше всего дать нашим читателям возможность путешествовать ответственно и стать агентами позитивных перемен. И мы поняли, что для того, чтобы переосмыслить путешествия после 2020 года, нам нужно сначала заново изобрести себя, поэтому мы обновили нашу редакционную практику, чтобы услышать больше местных и разнообразных голосов. Мы также решили видоизменить Best in Travel в этом году, признав места и людей, демонстрирующих подлинную приверженность устойчивому развитию, общинам и разнообразию», – прокомментировал президент Lonely Planet Луис Кабрера.

Best in Travel 2021 по версии Lonely Planet

Рассказчик года – Сорайя Абдель-Хади, которая ставит своей целью помощь людям принимать более осознанные решения о путешествиях и исследовать природный мир, даже если они не могут отправиться далеко от дома.

Пеший маршрут года – Le Vie di Dante (Путь Данте) в Италии, предлагающий туристам пройтись по знаковым местам из биографии автора «Божественной комедии».

Лучшая программа по спасению дикой природы – Руанда, чья Программа охраны природы помогла спасти находящуюся под угрозой исчезновения дикую горную гориллу и в процессе создала новый план устойчивого сохранения дикой природы в регионе.

Лучшее развивающееся направление – острова Антигуа и Барбуда, которые после разрушительного урагана Ирма в 2017 году предприняли большие шаги по содействию устойчивому развитию по всей стране.

Лучший туристический маршрут на поезде – Rocky Mountaineer в Канаде, организаторы которого ради сохранения великолепия суровых Скалистых гор предприняли шаги по сокращению выбросов углекислого газа, увеличению утилизации отходов на борту и партнерству с организациями по защите местной дикой природы.

Лучшее гастрономическое направление – Греция, которая благодаря своим рынкам органических продуктов, плодородным диким травам и островным перевозкам морепродуктов является лидером среди самых устойчивых продовольственных регионов мира.

Лучший велосипедный маршрут – дорога Virginia Mountain Bike Trail в США, предлагающая туристам почти 500 миль для байкпакинга (смесь между велосипедным туризмом и альпинизмом).

Лучшее жилье – роскошный отель Grootberg Lodge в Намибии с низким уровнем воздействия на окружающую среду, который помогает сохранить популяции львов и черных носорогов благодаря расширению прав и возможностей общин.

Лучшие острова – острова архипелага Палау в Микронезии, которые после десятилетия прогрессивной политики, защитных мер и обязательств со стороны посетителей вышли в авангард экологической устойчивости.

Лучшее городское направление – Гетеборг в Швеции, который к 2030 году намерен стать независимым от ископаемых ресурсов.

Как видим, коронавирус дал еще больше возможностей для приоритетного развития устойчивого зеленого туризма, для чего в Украине есть очень даже неплохие условия.

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Перевод: Марина Григоренко