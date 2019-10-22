И вновь ни слова об Украине: названы лучшие туристические направления на 2020 год

Профессиональные путешественники определили лучшие туристические направления в категориях «Топ стран», «Топ городов», «Топ регионов» и «Топ оптимальных направлений». В этом году в список попало немало относительно неизвестных и экзотических мест. В то же время, ни одно из 40 направлений, включенных в топы, не находится в Украине.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet опубликовал список лучших туристических направлений для посещения в 2020 году. Каждый новый рейтинг традиционно заметно отличается от прошлогоднего.

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Рейтинг Best in Travel 2020 от Lonely Planet составлен на основании мнений профессиональных путешественников в категориях «Топ стран», «Топ городов», «Топ регионов» и «Топ оптимальных направлений».

Стоит отметить, что в этом году в список попало немало относительно неизвестных и экзотических мест. В то же время, ни одно из 40 направлений, включенных в топы, не находится в Украине.

Топ-10 лучших стран для посещения в 2020 году

Первую строчку в рейтинге самых популярных для путешествия стран заняло буддистское королевство Бутан, расположенное южной границе восточных Гималаев между Индией и Китаем. Друк-Юл, или же «страна драконов», славится своими монастырями, крепостями-дзонгами и разнообразным рельефом – от субтропических равнин до долин на возвышенностях и крутых гор. А благодаря многочисленным пикам Гималаев Бутан привлекает любителей горных восхождений.

Эксперты Lonely Planet отмечают, что Бутан выделяет на фоне других стран его первозданность и экологичность. Этот крошечный кусочек гималайского рая придерживается строгой политики туризма, которая предусматривает достаточно высокую плату на вход и четкие правила поведения на территории. Взамен посетители получают уникальную возможность прогуляться по горным тропам, незапятнанным мусором, в компании людей, чьи буддийские верования настраивают их на одну волну с окружающей средой. Кроме того, Бутан – единственная в мире углеродно-негативная страна (когда углекислый газ из атмосферы поглощается, а не выбрасывается туда). Более того, к 2020 году королевство собирается стать первой в мире полностью органической нацией.

На втором месте рейтинга оказалась… Англия. Казалось бы, это одна из самых популярных стран мира. Тем не менее, если копнуть глубже, в Англии есть немало еще неизведанных и спокойных мест, где туристы могут найти покой и умиротворение. Пытаясь переориентировать потоки туристов, англичане сделали ставку на свою береговую линию – территорию, где местные жители и гости могут наслаждаться более спокойными занятиями. Бодрящая прогулка по продуваемому всеми ветрами пирсу, вкусная рыба, поиск морских обитателей и древних окаменелостей, строительство песчаных замков и наблюдение за дельфинами на живописных пляжах – это лишь некоторые из аттракций, предлагаемых английским побережьем.

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К 2020 году планируется обустройство новых участков побережья Англии, после завершения чого его общая протяженность составит почти 3000 миль. Таким образом английская береговая линия станет длинным непрерывным прибрежным маршрутом в мире, впервые предоставив доступ ко всей береговой линии страны.

Замыкает тройку самых интересных к посещению стран в 2020 году Северная Македония, до недавнего времени известная просто как Македония. Эксперты отмечают, что завершение в 2018 году многолетнего спора за название «Македония» с Грецией привлекло внимание к этой балканской стране как интересной туристической локации, а также существенно улучшило ее международный имидж. Местные власти решили воспользоваться ситуацией и поработали над открытием новых туристических достопримечательностей. Например, в 2020 году будет существенно упрощен путь к охраняемому ЮНЕСКО озеру Охрид и недавно запущенному горному маршруту High Scardus Trail, представляющему собой почти 500 километров приспособленных для пеших походов и велопоездок горных дорог.

Также в топ-10 стран на 2020 год попали:

- крохотный остров Аруба на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы;

- Королевство Эсватини, также известное как Королевство Свазиленд, в Южной Африке;

- покрытая тропическими лесами Коста-Рика в Центральной Америке;

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- Нидерланды, которые в 2020 году принимают международный песенный конкурс «Евровидение»;

- западноафриканская Либерия на побережье Атлантического океана;

- Марокко в Северной Африке на побережье Атлантического океана и Средиземного моря;

- Уругвай в Южной Америке, известный пышной зеленью и пляжами.

Топ-10 городов для посещения в 2020 году

Рейтинг рекомендованных к посещению в 2020 году городов возглавил австрийский Зальцбург. Город Моцарта в следующем году будет отмечать столетие знаменитого на весь мир музыкального фестиваля академической музыки и театрального искусства Salzburger Festspiele. Однако помимо этого этот альпийский город покоряет туристов живописными видами и потрясающей барочной архитектурой. Подробнее о Зальцбурге можно почитать в большом гиде на УНИАН.Туризм.

Вторую строчку в топе получила столица США – Вашингтон. Во-первых, в 2020 году американцы будут праздновать столетие предоставления женщинам права голоса, в связи с чем в Вашингтоне будет организовано немало тематических мероприятий и выставок в музеях. Во-вторых, следующий год в США будет «выборным», а потому жизнь в столице будет еще динамичнее.

Третью позицию заняла столица Египта – Каир. Эксперты связывают это с тем, что сокровища гробницы фараона Тутанхамона наконец вернутся домой после «кругосветного путешествия» по музеям, а также с обнаружением новых сокровищ и открытием сразу нескольких музеев после реконструкций. Кроме того, в Гизе недалеко от Каира открывается новый аэропорт Sphinx, который позволит увеличить потоки туристов.

Также в топ-10 городов на 2020 год попали:

- Голуэй (Ирландия), выбранный в 2020 году культурной столицей Европы, в связи с чем и в без того «живом» городе будет организовано множество интересных мероприятий;

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- Бонн (Германия) – бывшая столица Западной Германии в 2020 году масштабно отпразднует 250-летие со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена – уроженца города;

- Ла-Пас (Боливия) – высокогорная столица уже известна как родина самой длинной канатной дороги в мире, а в 2020 году здесь появится сразу 11 линий «канатки» вместо всего трех, существующих в 2014 году;

- Коччи (Индия) – город на берегу Аравийского моря, где туристам предлагают особо обратить внимание на стрит-арт фестиваль Kochi-Muziris Biennale;

- Ванкувер (Канада) – туристам предлагают оценить результаты запущенной в 2011 году стратегии Greenest City 2020 Action Plan, в рамках которой город активно озеленяли, делали удобным для велосипедов и проводили другие эко-френдли мероприятия;

- Дубай (ОАЭ) – в 2020 году здесь пройдет сразу несколько знаковых мероприятий, в том числе выставка World Expo 2020 продолжительностью целых 6 месяцев;

- Денвер (США) – в последние годы столица штата Колорадо активно отстраивалась, и теперь туристам предлагают оценить, что из этого вышло.

Топ-10 регионов для посещения в 2020 году

Возглавил рейтинг самых популярных регионов на 2020 год Центрально азиатский шелковый путь. Регион, издавна славившийся торговлей, похоже, в наши дни понемногу отвоевывает былую славу. Способствовало этому упрощение визового режима такими странами, как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, через которые проходит маршрут. Более того, регион активно работает над введением единой визы «Шелкового пути». С другой стороны, благодаря колоссальным инвестициям, в первую очередь китайским, в последние годы здесь активно обустраивалась инфраструктура, в том числе транспортная.

Вторая строчка в рейтинге – у региона Марке в Италии. Этот живописный регион с потрясающими пляжами и ренессансными дворцами уже много лет борется за туристов с соседней Тосканой, и в 2020 году он намерен сыграть главную роль. Способствовать этому должны в том числе многочисленные мероприятия по случаю 500-летия смерти выдающегося живописца Рафаэля в городке Урбино.

На третьем месте оказался японский регион Тохоку, расположенный на острове Хонсю. В 2011 году он сильно пострадал от 9-бального землетрясения и цунами. Почти 10 лет город активно работал над восстановлением и, похоже, это дает результаты. Плюс в 2020 году столица Японии Токио будет принимать летнюю Олимпиаду, а посему в Тохоку надеются привлечь туристов, незаинтересованных в главном спортивном мероприятии года.

Также в топ-10 регионов на 2020 год попали:

- американский штат Мэн – «родина» героев страшилок Стивена Кинга. В 2020 году этот штат будет праздновать 200 лет со дня основания, по случаю чего здесь пройдет немало мероприятий;

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- далекий вулканический остров Лорд-Хау в Австралии, имеющий форму бумеранга, вытянутого с севера на юг на 10 км;

- китайская провинция Гуандун, активно работающая над инфраструктурой в последние годы;

- провинция Кадис в Испании – самая южная часть страны, куда в 2020 году запустят новые авиарейсы;

- север Аргентины, где в последние годы активно проводились мероприятию по возобновлению дикой природы;

- залив Кварнер в Хорватии, главный город которого Риека, наряду с ирландским Голуэем, выбран в качестве культурной столицы Европы в 2020 году;

- Бразильская Амазония – самый крупный тропический массив в мире, средства на сохранение которому планируют найти в том числе благодаря контролируемому туризму в 2020 году.

Топ-10 оптимальных направлений для посещения в 2020 году

Первую строчку в топе направлений на 2020 год, представляющих из собой оптимальный вариант для путешествия по совокупности различных факторов, возглавляет провинция Восточная Нуса-Тенгара в Индонезии. Местность берет туриста количеством, ведь в ее состав входит аж 550 островов. А потому вариантов для отдыха здесь предостаточно – так, чтобы принять много туристов, но чтобы они были более-менее равномерно распределены. Здесь и популярные природные достопримечательности вроде вулкана Келимуту с тремя разноцветными озерами в кратерах, и остров Комодо с легендарными «драконами», попасть куда могут только избранные туристы за довольно внушительные суммы, и острова для серфинга, для дайвинга, для ленивого отдыха, и знакомство с местной культурой. В общем, выбрать есть из чего.

На втором месте оказалась венгерская столица Будапешт – главным образом благодаря сочетанию приятных цен и широких туристических возможностей, начиная от знаменитых термальных источников и заканчивая невероятной архитектурой. При всем этом, в городе отлично налажена туристическая инфраструктура – сюда легко добраться, доступны варианты размещения на любой бюджет, отличная кухня и насыщенная культурная жизнь. К слову, большой гид по Будапешту читайте на УНИАН.Туризм.

Третью строчку занял штат Мадхья-Прадеш в Индии. В первую очередь он славится своими архитектурными памятниками, относящимися к разным периодам истории страны. Среди прочего, именно в здешней деревне Кхаджурахо находятся знаменитые индуистские храмы с вырезанными из камня эротическими скульптурами. Однако не меньше туристов привлекают национальные парки Бандхавгарх и Канха, где можно понаблюдать за бенгальскими тиграми, а также другими дикими животными и птицами.

Также в топ-10 оптимальных направлений на 2020 год попали:

- город Буффало в американском штате Нью-Йорк, активно развивающий инфраструктуру и открывающий новые достопримечательности;

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- Азербайджан, где за низкую плату можно получить довольно качественное размещение, питание и развлечения, одновременно с потрясающими природными достопримечательностями и культурным наследием ЮНЕСКО в Баку;

- Сербия – еще один вариант для бюджетного отдыха, где за невысокую плату можно получить «хлеба и зрелищ»;

- Тунис – после теракта на курорте Суса в 2015 году с почти 40 погибшими это популярное среди европейцев направление начало терять туристов, потому сейчас страна из кожи вон лезет, чтобы привлечь их вновь;

- винодельческий регион Кейп-Вайнлендс в Южной Африке;

- Афины – столица Греции с множеством памятников античности ценится тем, что даже не заходя на платные туристические локации, можно отлично все рассмотреть с высоты, не говоря уже о приятных ценах, бурной жизни, отличном климате и невероятно вкусной кухне;

- архипелаг Занзибар в Танзании, включая одноименный город с его старинным Каменным городом.