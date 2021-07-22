За свою астрономическую стоимость лакшери-отель предложит постояльцам трехразовое питание, бильярд и минигольф.

Украинский курорт Бердянск, который уступает по популярности среди украинцев разве что Одессе, умеет удивлять ценами на жилье - в городе можно найти номер в отеле за 20 тысяч гривень за сутки.

Об этом сообщает "Апостроф".

За такую астрономическую сумму постояльцам предлагают апартаменты площадью 120 кв. м с двумя спальнями, гостиной и балконом.

Кроме того, в эту стоимость включается и трехразовое питание, развлечения, из которых отель предлагает бильярд и мини-гольф, а также детский клуб.

Недельный отдых в таком номере обойдется в 140 тысяч гривень - это сравнимо с лучшими отелями Бали, Мальдив и Сейшел. Но, в отличие от Бердянска, там вас вряд ли огорчит целое море медуз.

Читайте также"Укрзализныця" с 12 июля запускает дополнительный летний поезд в БердянскОднако можно найти и куда более бюджетные варианты. В номерах в среднем по 200 гривень за ночь вам предложат две-три раздельные кровати (если повезет, то с телевизором, вентилятором и мини-холодильником).

От 500 гривень уже можно найти номера с удобствами и кондиционером, а иногда даже с мини-кухней.

За 800-1000 грн за сутки предлагают довольно комфортабельные номера - с бассейном на территории и завтраками.

Напомним, ранее в этом месяце Бердянск накрыл настоящий шторм, оставив отдыхающих без электричества.

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Автор: Станислав Кожемякин