На видео видно, что на берег выбросило очень много водорослей. Коммунальщики вилами собирали их и забрасывали с суши в море.

Побережье Бердянска расчищают от водорослей, которые гниют на пляжах. Впрочем, коммунальные службы подошли к работе "креативно". Растения просто выбрасывают обратно в море вместо того, чтобы утилизировать.

Как пишет местное издание "Голос Запорожья", такое наблюдали, в частности, на центральном пляже города. Соответствующие кадры опубликовали в Сети очевидцы.

На видео видно, что на берег выбросило очень много водорослей. Коммунальщики вилами собирали их и забрасывали с суши в море. Впрочем, продуктивность такого процесса была весьма сомнительной. Ведь море штормило, поэтому растительность выбрасывало обратно на берег. Это не смущало мужчин, они дальше монотонно выполняли работу – вместо того, чтобы собрать водоросли и вывезти их с пляжа.

Отмечается, что морская растительность является большой проблемой для запорожских курортов. Ведь на суше водоросли быстро гниют, распространяя ужасный запах.

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Автор: Виктория Гордиенко