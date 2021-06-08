Побережье Бердянска расчищают от водорослей, которые гниют на пляжах. Впрочем, коммунальные службы подошли к работе "креативно". Растения просто выбрасывают обратно в море вместо того, чтобы утилизировать.
Как пишет местное издание "Голос Запорожья", такое наблюдали, в частности, на центральном пляже города. Соответствующие кадры опубликовали в Сети очевидцы.
На видео видно, что на берег выбросило очень много водорослей. Коммунальщики вилами собирали их и забрасывали с суши в море. Впрочем, продуктивность такого процесса была весьма сомнительной. Ведь море штормило, поэтому растительность выбрасывало обратно на берег. Это не смущало мужчин, они дальше монотонно выполняли работу – вместо того, чтобы собрать водоросли и вывезти их с пляжа.
Отмечается, что морская растительность является большой проблемой для запорожских курортов. Ведь на суше водоросли быстро гниют, распространяя ужасный запах.
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