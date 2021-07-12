На пляжах Бердянска отдыхающие жалуются на нашествие медуз.

На пляжах Бердянска все также наблюдается нашествие медуз. Отдыхающих много, но при этом мало кто купается в море.

По словам очевидцев, туристы максимум заходят по колено в воду, так как с медузами купаться невозможно, пишет Obozrevatel.

На кадрах видно, что пляжи Бердянска заполнены отдыхающими, но в море плавают огромные медузы, которые смущают туристов.

"На квадратный метр по пять штук таких. Это жесть, и это только на берегу. Люди заходят максимум по ноги и все, дальше никто не купается. Если есть матрас, то нормально, а так особо не поплаваешь", – рассказал один из очевидцев.

Туристы оставляли кучу комментариев в сети и жаловались на испорченный отдых.

Отметим, в этом году туристы постоянно сообщают о явлениях, которые портят отдых на украинских курортах. Среди них, кроме медуз и морских блох, нашествие божьих коровок, захвативших Ланжерон в Одессе, а также погодные явления.

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Автор: Виктория Гордиенко