Шторм в Бердянске затопил улицы / фото "Новости Бердянска"
Вчера, 4 июля, мощный шторм обрушился на курортный Бердянск, оставив отдыхающих без электричества.
Как сообщает местное издание pro.berdiansk.biz, дренажная система в центре Бердянска не справилась с осадками, улицы затопило водой. А в Бердянском РЭС было зафиксировано несколько аварий и массовых отключений.
По данным ГСЧС Украины, в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра были обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы. Лишь сегодня ночью электроснабжение было восстановлено.
Шторм в Бердянске
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