Дренажная система в центре Бердянска не справилась с осадками и улицы затопило водой.

Вчера, 4 июля, мощный шторм обрушился на курортный Бердянск, оставив отдыхающих без электричества.

Как сообщает местное издание pro.berdiansk.biz, дренажная система в центре Бердянска не справилась с осадками, улицы затопило водой. А в Бердянском РЭС было зафиксировано несколько аварий и массовых отключений.

По данным ГСЧС Украины, в результате кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра были обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы. Лишь сегодня ночью электроснабжение было восстановлено.

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Автор: Екатерина Лиманская