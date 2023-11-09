National Geographic составил список мест, которые стоит посетить в 2024 году/ коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Известный журнал National Geographic Traveler опубликовал список из 30 мест по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.

В список вошли как отдельные города, так и целые штаты или провинции, а также живописные памятники природы. Около половины мест в списке находятся в Европе.

Среди городов, которые стоит посетить, - Сиань, Китай, наиболее известный своими терракотовыми воинами, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Лима, Перу, которая стала одним из самых известных гастрономических мест в мире и Тайнань, первоначальная столица Тайваня, отмечающая свое 400-летие в 2024 году.

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В нескольких случаях National Geographic выделял целые штаты. В США их было два, Техас и Нью-Йорк. В штате Нью-Йорк, помимо самого города, журнал советует посетить Лейк-Плэсид и Ниагарский водопад. Между тем, в Техасе есть несколько отличных мест, где можно полюбоваться полным солнечным затмением в 2024 году.

National Geographic также высоко оценил Северный индийский штат Сикким, который расположен в Гималаях вблизи границ страны с Бутаном и Непалом. Его жемчужиной в короне является Канченджанга, третья по высоте гора в мире.

В списке также много красивых природных мест. Среди них пустыня Атакама в Чили (самое засушливое место в мире), остров Доминика в Карибском бассейне с пышной растительностью и сухие леса Андрефана на Мадагаскаре, которые славятся баобабами.

Полный список мест для путешествий в 2024 году:

  • Албанские Альпы, Албания
  • Белфаст, Северная Ирландия 
  • Эмилия-Романья, Италия 
  • Европа поездом
  • Галлоуэй и Южный Эйршир, Шотландия 
  • Нордленд, Норвегия 
  • Северный Йоркшир, Англия
  • Помпеи, Италия
  • Сайма, Финляндия 
  • Тарту, Эстония 
  • Чемпионат Европы по футболу, Германия
  • Валетта, Мальта 
  • Виски в Уэльсе
  • Дикий атлантический путь, Ирландия 
  • Пустыня Атакама, Чили - самое сухое место в мире
  • Лима, Перу 
  • Штат Нью-Йорк 
  • Майами, Флорида
  • Доминика
  • Новая Шотландия, Канада
  • Техас 
  • полуостров Юкатан, Мексика
  • Водно-болотные угодья Ибера, Аргентина
  • Акагера, Руанда
  • Сухие леса Андрефана, Мадагаскар 
  • Сьерра-Леоне
  • Сикким, Индия
  • Тайнань, Тайвань
  • Сиань, Китай 
  • Виктория, Австралия

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