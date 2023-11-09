В список вошли как отдельные города, так и целые штаты или провинции, а также живописные уголки природы.

Известный журнал National Geographic Traveler опубликовал список из 30 мест по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.

В список вошли как отдельные города, так и целые штаты или провинции, а также живописные памятники природы. Около половины мест в списке находятся в Европе.

Среди городов, которые стоит посетить, - Сиань, Китай, наиболее известный своими терракотовыми воинами, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Лима, Перу, которая стала одним из самых известных гастрономических мест в мире и Тайнань, первоначальная столица Тайваня, отмечающая свое 400-летие в 2024 году.

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В нескольких случаях National Geographic выделял целые штаты. В США их было два, Техас и Нью-Йорк. В штате Нью-Йорк, помимо самого города, журнал советует посетить Лейк-Плэсид и Ниагарский водопад. Между тем, в Техасе есть несколько отличных мест, где можно полюбоваться полным солнечным затмением в 2024 году.

National Geographic также высоко оценил Северный индийский штат Сикким, который расположен в Гималаях вблизи границ страны с Бутаном и Непалом. Его жемчужиной в короне является Канченджанга, третья по высоте гора в мире.

В списке также много красивых природных мест. Среди них пустыня Атакама в Чили (самое засушливое место в мире), остров Доминика в Карибском бассейне с пышной растительностью и сухие леса Андрефана на Мадагаскаре, которые славятся баобабами.

Полный список мест для путешествий в 2024 году:

Албанские Альпы, Албания

Белфаст, Северная Ирландия

Эмилия-Романья, Италия

Европа поездом

Галлоуэй и Южный Эйршир, Шотландия

Нордленд, Норвегия

Северный Йоркшир, Англия

Помпеи, Италия

Сайма, Финляндия

Тарту, Эстония

Чемпионат Европы по футболу, Германия

Валетта, Мальта

Виски в Уэльсе

Дикий атлантический путь, Ирландия

Пустыня Атакама, Чили - самое сухое место в мире

Лима, Перу

Штат Нью-Йорк

Майами, Флорида

Доминика

Новая Шотландия, Канада

Техас

полуостров Юкатан, Мексика

Водно-болотные угодья Ибера, Аргентина

Акагера, Руанда

Сухие леса Андрефана, Мадагаскар

Сьерра-Леоне

Сикким, Индия

Тайнань, Тайвань

Сиань, Китай

Виктория, Австралия

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