Известный журнал National Geographic Traveler опубликовал список из 30 мест по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.
В список вошли как отдельные города, так и целые штаты или провинции, а также живописные памятники природы. Около половины мест в списке находятся в Европе.
Среди городов, которые стоит посетить, - Сиань, Китай, наиболее известный своими терракотовыми воинами, внесенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Лима, Перу, которая стала одним из самых известных гастрономических мест в мире и Тайнань, первоначальная столица Тайваня, отмечающая свое 400-летие в 2024 году.
В нескольких случаях National Geographic выделял целые штаты. В США их было два, Техас и Нью-Йорк. В штате Нью-Йорк, помимо самого города, журнал советует посетить Лейк-Плэсид и Ниагарский водопад. Между тем, в Техасе есть несколько отличных мест, где можно полюбоваться полным солнечным затмением в 2024 году.
National Geographic также высоко оценил Северный индийский штат Сикким, который расположен в Гималаях вблизи границ страны с Бутаном и Непалом. Его жемчужиной в короне является Канченджанга, третья по высоте гора в мире.
В списке также много красивых природных мест. Среди них пустыня Атакама в Чили (самое засушливое место в мире), остров Доминика в Карибском бассейне с пышной растительностью и сухие леса Андрефана на Мадагаскаре, которые славятся баобабами.
Полный список мест для путешествий в 2024 году:
- Албанские Альпы, Албания
- Белфаст, Северная Ирландия
- Эмилия-Романья, Италия
- Европа поездом
- Галлоуэй и Южный Эйршир, Шотландия
- Нордленд, Норвегия
- Северный Йоркшир, Англия
- Помпеи, Италия
- Сайма, Финляндия
- Тарту, Эстония
- Чемпионат Европы по футболу, Германия
- Валетта, Мальта
- Виски в Уэльсе
- Дикий атлантический путь, Ирландия
- Пустыня Атакама, Чили - самое сухое место в мире
- Лима, Перу
- Штат Нью-Йорк
- Майами, Флорида
- Доминика
- Новая Шотландия, Канада
- Техас
- полуостров Юкатан, Мексика
- Водно-болотные угодья Ибера, Аргентина
- Акагера, Руанда
- Сухие леса Андрефана, Мадагаскар
- Сьерра-Леоне
- Сикким, Индия
- Тайнань, Тайвань
- Сиань, Китай
- Виктория, Австралия
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