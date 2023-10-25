Список стран, которые стоит посетить в 2024 году, возглавила Монголия.

Популярный международный туристический портал Lonely Planet представил ежегодный список локаций по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году.

Как отмечают составители рейтинга, на этот раз рекомендуемые к посещению туристические направления в мире определялись в пяти категориях: страны, регионы, города, устойчивое развитие и культурная ценность.

Лучшие страны мира для посещения в 2024 году

1. Монголия, Азия.

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2. Индия, Азия.

3. Сент-Люсия, Карибы.

4. Мексика, Северная Америка.

5. Морокко, Африка.

6. Чили, Южная Америка.

7. Бенин, Африка.

8. Узбекистан, Азия.

9. Пакистан, Азия.

10. Хорватия, Европа.

Лучшие регионы мира для посещения в 2024 году

1. Штат Монтана, США.

2. Графство Донегол, Ирландия.

3. Велосипедный маршрут Транс-Динарица, Западные Балканы.

4. Остров Кенгуру, Южная Австралия.

5. Тоскана, Италия.

6. Страна Басков, Испания.

7. Южный Таиланд.

8. Побережье Суахили, Танзания.

9. Горнолыжный регион Заальфельден-Леоганг, Австрия.

10. Крайний Север Шотландии.

Лучшие города мира для посещения в 2024 году

1. Найроби, Кения.

2. Париж, Франция.

3. Монреаль, Канада.

4. Мостар, Босния и Герцеговина.

5. Филадельфия, США.

6. Манаус, Бразилия.

7. Джакарта, Индонезия.

8. Прага, Чехия.

9. Измир, Турция.

10. Канзас-Сити, Миссури, США.

Лучшие места в мире по устойчивому развитию для посещения в 2024 году

Концепция устойчивого развития предусматривает внедрения комплекса мер, нацеленных на удовлетворение текущих потребностей человека при сохранении окружающей среды и ресурсов, то есть без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

1. Эквадор, Южная Америка.

2. Испания, Европа.

3. Патагония, Аргентина и Чили.

4. Гренландия, Европа.

5. Тропы Уэльса, Европа.

6. Путь Камино-де-Сантьяго, Португалия.

7. Палау, Австралия и Тихоокеанский регион.

8. Хоккайдо, Япония.

9. Балтийские тропы.

10. Южная Африка.

Лучшие места в мире по культурной ценности для посещения в 2024 году

1. Польша, Европа.

2. Средний Запад, США.

3. Никарагуа, Центральная Америка.

4. Дунайские лаймы, Болгария.

5. Нормандия, Франция.

6. Египет, Африка.

7. Икария, Греция.

8. Алжир, Африка.

9. Южные озера и Центральный Отаго, Новая Зеландия.

10. Ночные поезда, Европа.

Как сообщал УНИАН, ранее команда туристической компании Holidu назвала самые "смертоносные" природные локации в мире, где ежегодно гибнут сотни туристов.

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